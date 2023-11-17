Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал слова Шольца о возможности диалога - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/peskov-1910199182.html
Песков прокомментировал слова Шольца о возможности диалога
Песков прокомментировал слова Шольца о возможности диалога - РИА Новости, 17.11.2023
Песков прокомментировал слова Шольца о возможности диалога
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о возможности диалога в будущем, сказал, что тональность подобных РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:53
2023-11-17T21:53
москва
украина
россия
олаф шольц
дмитрий песков
владимир путин
нато
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о возможности диалога в будущем, сказал, что тональность подобных заявлений поменялась: сначала говорили о поражении РФ, а сейчас "аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее". Шольц заявил ранее, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом канцлер добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск. "Он сказал - они все говорят - что в какой-то момент, наверное, будут готовы говорить. Поменялась чуть-чуть тональность: сначала они говорили, что Россия должна потерпеть поражение, сейчас они аккуратно уже пробрасывают мостик в эвентуальное будущее", - сказал Песков. В ответ на реплику о том, что, тем не менее, "кресты остаются на танках", поставляемых Украине Западом, он отметил: "ну и горят вместе с танками". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231113/sholts-1909133921.html
https://ria.ru/20231006/sholts-1900840201.html
москва
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, украина, россия, олаф шольц, дмитрий песков, владимир путин, нато, германия
Москва, Украина, Россия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Германия
Песков прокомментировал слова Шольца о возможности диалога

Песков о словах Шольца: аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о возможности диалога в будущем, сказал, что тональность подобных заявлений поменялась: сначала говорили о поражении РФ, а сейчас "аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее".
Шольц заявил ранее, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом канцлер добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Ультиматум Шольца Путину привел немцев в ярость
13 ноября, 14:12
«
"Он сказал - они все говорят - что в какой-то момент, наверное, будут готовы говорить. Поменялась чуть-чуть тональность: сначала они говорили, что Россия должна потерпеть поражение, сейчас они аккуратно уже пробрасывают мостик в эвентуальное будущее", - сказал Песков.
В ответ на реплику о том, что, тем не менее, "кресты остаются на танках", поставляемых Украине Западом, он отметил: "ну и горят вместе с танками".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины
6 октября, 03:14
 
МоскваУкраинаРоссияОлаф ШольцДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала