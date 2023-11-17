Песков прокомментировал слова Шольца о возможности диалога
Песков о словах Шольца: аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее
Дмитрий Песков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о возможности диалога в будущем, сказал, что тональность подобных заявлений поменялась: сначала говорили о поражении РФ, а сейчас "аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее".
Шольц заявил ранее, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом канцлер добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.
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"Он сказал - они все говорят - что в какой-то момент, наверное, будут готовы говорить. Поменялась чуть-чуть тональность: сначала они говорили, что Россия должна потерпеть поражение, сейчас они аккуратно уже пробрасывают мостик в эвентуальное будущее", - сказал Песков.
В ответ на реплику о том, что, тем не менее, "кресты остаются на танках", поставляемых Украине Западом, он отметил: "ну и горят вместе с танками".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.