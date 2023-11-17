https://ria.ru/20231117/peskov-1910043083.html

Турбулентностей может стать больше, заявил Песков

Турбулентностей может стать больше, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023

Турбулентностей может стать больше, заявил Песков

Турбулентностей в мире может стать больше, если нынешний период всемирной трансформации затянется, коллективный Запад будет стараться удержать уплывающее... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:52

2023-11-17T11:52

2023-11-17T11:52

россия

дмитрий песков

мгимо

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Турбулентностей в мире может стать больше, если нынешний период всемирной трансформации затянется, коллективный Запад будет стараться удержать уплывающее лидерство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. Отвечая на вопрос о том, каким будет мир через 10 лет, Песков заявил, что сейчас никто не может ответить на этот вопрос, поскольку наблюдается дефицит возможности прогнозировать как в политике, так и в экономике. "Если период этой трансформации всемирной, через которую мы проходим, затянется, турбулентностей может стать больше, потому что коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство. А мы знаем, что вот они как раз достаточно циничны, они не будут гнушаться ничем для того, чтобы не отпустить это ускользающее лидерство, а это чревато различными конфликтами", - заявил Песков.

https://radiosputnik.ru/20230724/turbulentnost-1886021436.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, мгимо, в мире