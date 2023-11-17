https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html

Песков рассказал, каким видит следующего президента России

Песков рассказал, каким видит следующего президента России - РИА Новости, 17.11.2023

Песков рассказал, каким видит следующего президента России

Следующий президент России после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он верит в то, что... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:02

2023-11-17T11:02

2023-11-17T12:24

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

мгимо

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следующий президент России после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он верит в то, что Путин будет участвовать в выборах 2024 года и победит на них. Во время интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" Пескову задали вопрос о том, каким должен быть президент после того, как закончится эпоха Путина. "Таким же. <…> Или другим. Но таким же", — ответил Песков.На уточняющий вопрос о том, удастся ли следующему президенту сохранить достижения Путина, Песков сказал: "Трудно говорить. Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет".Он также рассказал о том, какую роль в его назначении на должность пресс-секретаря президента сыграла удача и какую — личное усердие."Я думаю, что в моем случае это практически 50 на 50", — отметил Песков.Кроме того, его спросили, согласен ли он с мнением, что политика делает людей циничными."Смотря что считать цинизмом. Если цинизмом считать спокойный, сбалансированный, неистеричный, вдумчивый и прозорливый взгляд на происходящее, то тогда да, мы, наверное, циники. По крайней мере, стараемся сохранять вдумчивость, спокойствие на фоне того, что происходит вокруг. Если цинизм в плане бездушия, в плане такого хамства, в плане готовности жертвовать интересами людей ради достижения какой-то цели, то это не должно быть про нас, это плохо", — подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20231115/nablyudateli-1909652133.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, мгимо