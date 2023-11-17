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Песков рассказал, каким видит следующего президента России - РИА Новости, 17.11.2023
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11:02 17.11.2023 (обновлено: 12:24 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html
Песков рассказал, каким видит следующего президента России
Песков рассказал, каким видит следующего президента России - РИА Новости, 17.11.2023
Песков рассказал, каким видит следующего президента России
Следующий президент России после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он верит в то, что... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:02
2023-11-17T12:24
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
мгимо
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следующий президент России после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он верит в то, что Путин будет участвовать в выборах 2024 года и победит на них. Во время интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" Пескову задали вопрос о том, каким должен быть президент после того, как закончится эпоха Путина. &quot;Таким же. &lt;…&gt; Или другим. Но таким же&quot;, — ответил Песков.На уточняющий вопрос о том, удастся ли следующему президенту сохранить достижения Путина, Песков сказал: "Трудно говорить. Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет".Он также рассказал о том, какую роль в его назначении на должность пресс-секретаря президента сыграла удача и какую — личное усердие."Я думаю, что в моем случае это практически 50 на 50", — отметил Песков.Кроме того, его спросили, согласен ли он с мнением, что политика делает людей циничными."Смотря что считать цинизмом. Если цинизмом считать спокойный, сбалансированный, неистеричный, вдумчивый и прозорливый взгляд на происходящее, то тогда да, мы, наверное, циники. По крайней мере, стараемся сохранять вдумчивость, спокойствие на фоне того, что происходит вокруг. Если цинизм в плане бездушия, в плане такого хамства, в плане готовности жертвовать интересами людей ради достижения какой-то цели, то это не должно быть про нас, это плохо", — подчеркнул Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, мгимо
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МГИМО
Песков рассказал, каким видит следующего президента России

Песков рассказал, что видит следующего президента России после Путина таким же

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следующий президент России после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он верит в то, что Путин будет участвовать в выборах 2024 года и победит на них.
Во время интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" Пескову задали вопрос о том, каким должен быть президент после того, как закончится эпоха Путина.
«

"Таким же. <…> Или другим. Но таким же", — ответил Песков.

На уточняющий вопрос о том, удастся ли следующему президенту сохранить достижения Путина, Песков сказал: "Трудно говорить. Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет".
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Он также рассказал о том, какую роль в его назначении на должность пресс-секретаря президента сыграла удача и какую — личное усердие.
"Я думаю, что в моем случае это практически 50 на 50", — отметил Песков.
Кроме того, его спросили, согласен ли он с мнением, что политика делает людей циничными.
"Смотря что считать цинизмом. Если цинизмом считать спокойный, сбалансированный, неистеричный, вдумчивый и прозорливый взгляд на происходящее, то тогда да, мы, наверное, циники. По крайней мере, стараемся сохранять вдумчивость, спокойствие на фоне того, что происходит вокруг. Если цинизм в плане бездушия, в плане такого хамства, в плане готовности жертвовать интересами людей ради достижения какой-то цели, то это не должно быть про нас, это плохо", — подчеркнул Песков.
 
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