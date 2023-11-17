https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html
Песков рассказал, каким видит следующего президента России
Песков рассказал, каким видит следующего президента России - РИА Новости, 17.11.2023
Песков рассказал, каким видит следующего президента России
Следующий президент России после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он верит в то, что... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:02
2023-11-17T11:02
2023-11-17T12:24
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следующий президент России после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он верит в то, что Путин будет участвовать в выборах 2024 года и победит на них. Во время интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" Пескову задали вопрос о том, каким должен быть президент после того, как закончится эпоха Путина. "Таким же. <…> Или другим. Но таким же", — ответил Песков.На уточняющий вопрос о том, удастся ли следующему президенту сохранить достижения Путина, Песков сказал: "Трудно говорить. Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет".Он также рассказал о том, какую роль в его назначении на должность пресс-секретаря президента сыграла удача и какую — личное усердие."Я думаю, что в моем случае это практически 50 на 50", — отметил Песков.Кроме того, его спросили, согласен ли он с мнением, что политика делает людей циничными."Смотря что считать цинизмом. Если цинизмом считать спокойный, сбалансированный, неистеричный, вдумчивый и прозорливый взгляд на происходящее, то тогда да, мы, наверное, циники. По крайней мере, стараемся сохранять вдумчивость, спокойствие на фоне того, что происходит вокруг. Если цинизм в плане бездушия, в плане такого хамства, в плане готовности жертвовать интересами людей ради достижения какой-то цели, то это не должно быть про нас, это плохо", — подчеркнул Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, мгимо
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МГИМО
Песков рассказал, каким видит следующего президента России
Песков рассказал, что видит следующего президента России после Путина таким же
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следующий президент России после Владимира Путина должен быть таким же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он верит в то, что Путин будет участвовать в выборах 2024 года и победит на них.
Во время интервью студенческому информационному каналу "МГИМО
360" Пескову задали вопрос о том, каким должен быть президент после того, как закончится эпоха Путина.
«
"Таким же. <…> Или другим. Но таким же", — ответил Песков.
На уточняющий вопрос о том, удастся ли следующему президенту сохранить достижения Путина, Песков сказал: "Трудно говорить. Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет".
Путин отметил важность работы наблюдателей на выборах
Он также рассказал о том, какую роль в его назначении на должность пресс-секретаря президента сыграла удача и какую — личное усердие.
"Я думаю, что в моем случае это практически 50 на 50", — отметил Песков.
Кроме того, его спросили, согласен ли он с мнением, что политика делает людей циничными.
"Смотря что считать цинизмом. Если цинизмом считать спокойный, сбалансированный, неистеричный, вдумчивый и прозорливый взгляд на происходящее, то тогда да, мы, наверное, циники. По крайней мере, стараемся сохранять вдумчивость, спокойствие на фоне того, что происходит вокруг. Если цинизм в плане бездушия, в плане такого хамства, в плане готовности жертвовать интересами людей ради достижения какой-то цели, то это не должно быть про нас, это плохо", — подчеркнул Песков.