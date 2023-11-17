https://ria.ru/20231117/peskov-1910028835.html

Песков заявил, что еще пользуется iPhone

Песков заявил, что еще пользуется iPhone - РИА Новости, 17.11.2023

Песков заявил, что еще пользуется iPhone

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360, что в администрации президента кто-то уже РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:53

2023-11-17T10:53

2023-11-17T14:38

общество

россия

дмитрий песков

мгимо

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149260/72/1492607292_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_8ec18cb150896009e0660b3fe72dafff.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360, что в администрации президента кто-то уже отказался от айфона, а кто-то еще пользуется, к последним относится и он сам. "Кто-то пользуется айфонами, кто-то уже отказался", - сказал Песков.На вопрос, к какой категории относится он сам, Песков ответил: "Я еще пользуюсь айфоном". При этом он напомнил, что система IOS уязвима с точки зрения безопасности. "Согласитесь, что айфон - это прекрасное изобретение. И операционная система IOS - это то, что мы пока не смогли сделать у себя. Но мы должны при этом помнить, это система совершенная для них, но не для нас, потому она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных", - сказал пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20230725/iphone-1886128810.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий песков, мгимо, технологии