https://ria.ru/20231117/peskov-1910028835.html
Песков заявил, что еще пользуется iPhone
Песков заявил, что еще пользуется iPhone - РИА Новости, 17.11.2023
Песков заявил, что еще пользуется iPhone
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360, что в администрации президента кто-то уже РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:53
2023-11-17T10:53
2023-11-17T14:38
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360, что в администрации президента кто-то уже отказался от айфона, а кто-то еще пользуется, к последним относится и он сам. "Кто-то пользуется айфонами, кто-то уже отказался", - сказал Песков.На вопрос, к какой категории относится он сам, Песков ответил: "Я еще пользуюсь айфоном". При этом он напомнил, что система IOS уязвима с точки зрения безопасности. "Согласитесь, что айфон - это прекрасное изобретение. И операционная система IOS - это то, что мы пока не смогли сделать у себя. Но мы должны при этом помнить, это система совершенная для них, но не для нас, потому она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных", - сказал пресс-секретарь главы государства.
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общество, россия, дмитрий песков, мгимо, технологии
Общество, Россия, Дмитрий Песков, МГИМО, Технологии
Песков заявил, что еще пользуется iPhone
Песков рассказал, что еще пользуется айфоном
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал в интервью
студенческому информационному каналу МГИМО 360, что в администрации президента кто-то уже отказался от айфона, а кто-то еще пользуется, к последним относится и он сам.
«
"Кто-то пользуется айфонами, кто-то уже отказался", - сказал Песков.
На вопрос, к какой категории относится он сам, Песков ответил: "Я еще пользуюсь айфоном".
При этом он напомнил, что система IOS уязвима с точки зрения безопасности.
"Согласитесь, что айфон - это прекрасное изобретение. И операционная система IOS - это то, что мы пока не смогли сделать у себя. Но мы должны при этом помнить, это система совершенная для них, но не для нас, потому она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях