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Песков: уехавшим россиянам, помогающим ВСУ, будет невозможно вернуться
Песков: уехавшим россиянам, помогающим ВСУ, будет невозможно вернуться - РИА Новости, 17.11.2023
Песков: уехавшим россиянам, помогающим ВСУ, будет невозможно вернуться
Уехавшим россиянам, которые собирают деньги для вооруженных сил Украины, ругают Россию на различных мероприятиях, клевещут на нее, будет невозможно вернуться в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:45
2023-11-17T10:45
2023-11-17T10:45
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уехавшим россиянам, которые собирают деньги для вооруженных сил Украины, ругают Россию на различных мероприятиях, клевещут на нее, будет невозможно вернуться в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Родина для всех одна, Родина всегда открыта для всех, кроме врагов. Ведь не забывайте, что из тех, кто уехал, сейчас есть те, кто там, за границей, собирают деньги на вооруженные силы Украины, пытаются помогать армии Украины, выступают на различных мероприятиях общественно-политических и ругают нашу страну, во многом клевещут на нашу страну. Вот этим людям уже невозможно будет сюда вернуться. Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
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украина, дмитрий песков, россия, мгимо
Украина, Дмитрий Песков, Россия, МГИМО
Песков: уехавшим россиянам, помогающим ВСУ, будет невозможно вернуться
Песков заявил, что россиянам, помогающим ВСУ, будет невозможно вернуться