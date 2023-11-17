https://ria.ru/20231117/perspektivy-1909890389.html

"Как прежде больше не будет". Украина вынуждена менять тактику

"Как прежде больше не будет". Украина вынуждена менять тактику - РИА Новости, 17.11.2023

"Как прежде больше не будет". Украина вынуждена менять тактику

Провал контрнаступления публично признал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Но конфликт все еще далек от дипломатического урегулирования. О том, какой характер... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:08

специальная военная операция на украине

украина

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

евросоюз

f-16

т-72 "урал"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1e514301a000c464ad3a946998cacd1.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Провал контрнаступления публично признал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Но конфликт все еще далек от дипломатического урегулирования. О том, какой характер теперь примут боевые действия, — в материале РИА Новости.Научили плохомуЧтобы понять перспективы, необходимо разобрать причины провала ВСУ. Что пошло не по плану и почему Киев не добился поставленных целей?Как неоднократно заявляли партнеры Украины, для успешного контрнаступления ВСУ должны были применить общевойсковой маневр с предельной концентрацией тяжелой техники и авиации на участках прорыва. Однако западной помощи, несмотря на колоссальные объемы, все равно оказалось недостаточно.Киеву передали около 700 танков советского образца — из запасов бывших участников Организации Варшавского договора. Затем добавили западные машины:Осенью к этому "зоопарку" присоединился 31 танк M1 Abrams из США.Примечательно, что, даже по подсчетам американских журналистов, Украина теряет в год около 350 танков. Значит, эти поставки лишь отчасти покрывают нужды ВСУ в тяжелой технике.Вторая составляющая успеха — обещанные F-16 — до сих пор не поступили в распоряжение Киева. И политики, и военные на Украине признают: Россия контролирует небо.Частично нехватку огневой мощи и проблемы в воздухе можно было компенсировать за счет артиллерии и дронов, однако здесь у Киева также нет преимущества. В сухом остатке: чтобы доминировать на поле боя, не хватило ресурсов.Дополнительные трудности создавало их распыление: значительная часть сил пыталась захватить Артемовск, освобожденный в мае, хотя эти войска пригодились бы Киеву на Запорожском направлении. По мнению ряда экспертов, здесь Зеленский руководствовался не военной необходимостью, а политическими и медийными соображениями.Еще одна причина провала — недостаточная подготовка ВСУ. Нужно сказать, что проводить общевойсковые наступления способны лишь несколько государств. И, как выяснилось, Украина в этот список не входит. Натовские инструкторы не сумели изменить ситуацию, хотя через их курсы прошли десятки тысяч солдат и офицеров. Причем сами бойцы неоднократно признавали: если бы действовали по западной военной науке, потери были бы еще больше.Как провал отразился на помощиИ без того недостаточная поддержка Запада после краха контрнаступления сокращается. Так, США потратили практически все, что на это выделили."Мы израсходовали около 96 процентов", — сообщил сотрудник администрации Байдена Джон Кирби. По его словам, у Пентагона на Украину осталось всего 1,1 миллиарда долларов. Но эти деньги пойдут на восполнение опустевших американских складов.Европа урезала финансирование еще раньше. Ukraine Support Tracker — проект Кильского университета мировой экономики — докладывал, что в августе ни одна крупная страна ЕС не взяла на себя обязательств по оказанию помощи Киеву — ни экономической, ни гуманитарной, ни военной. "Поток иссяк в июле", — отмечали там.Теперь, как пишет Forbes, ни о каких современных машинах речь не идет. Киеву дадут около двухсот танков Leopard 1А5, разрабатывавшихся в 1980-х. Их защищенность в разы хуже, чем у более поздних моделей: толщина брони — всего 70 миллиметров. Поэтому они едва ли послужат основой для ударных механизированных кулаков. Вероятно, их задействуют в обороне для стрельбы с закрытых позиций."Чего украинцам не следует делать, так это того, как они обычно поступают со своими танками Leopard 2. А именно: гонят их вперед небольшими группами без надежной поддержки пехоты прямо на российские позиции, часто попадая на минные поля или в зоны поражения артиллерией и ударными беспилотниками", — отмечает издание.Еще одна доступная опция — старые Т-72, которые могут модернизировать в Чехии. Но пока такие машины пообещала одна Дания — и лишь 15 единиц.Украина не может наступать?В этих условиях главная надежда Зеленского — истребители. Киев получит несколько десятков F-16."На общую ситуацию это едва ли повлияет, — считает военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Российское господство в воздухе несколько ослабеет, но таких поставок недостаточно, чтобы добиться доминирования".Самолеты должны восполнить дефицит другой техники, необходимой ВСУ. "Помимо танков, Украине не хватает артиллерии и снарядов. С легкой "броней" для пехоты и системами ПВО у них получше, но тоже далеко от идеала. Из всего этого напрашивается вывод: наиболее логичен для Киева уход в глухую оборону", — рассуждает эксперт.Однако этого Киев позволить себе не может: чем меньше локальных побед, тем ниже "инвестиционная привлекательность" ВСУ для западных спонсоров. Поэтому попытки небольших наступательных операций на узких участках фронта продолжатся."Кое-что прояснится к концу ноября, когда конгресс США рассмотрит вопрос о помощи Украине. Если поставки сократят, ни о каком наступательном потенциале ВСУ говорить не придется", — уверен Корнев.Обеспечение войск ресурсами приобретает все большее значение. И в России с этим все в порядке. Как отмечает New York Times, Москва, несмотря на санкции, сумела увеличить производство снарядов до двух миллионов в год, танков — почти до двухсот (было порядка ста). Это вдвое больше, чем ожидали на Западе.И если разрыв в снабжении вооруженных сил продолжит увеличиваться, преимущество России на поле боя резко усилится.

https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, евросоюз, f-16, т-72 "урал"