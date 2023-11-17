"Как прежде больше не будет". Украина вынуждена менять тактику
Военный эксперт Корнев: господство России в небе над Украиной может ослабнуть
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС России на огневой позиции, Краснолиманское направление спецоперации
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Провал контрнаступления публично признал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Но конфликт все еще далек от дипломатического урегулирования. О том, какой характер теперь примут боевые действия, — в материале РИА Новости.
Научили плохому
Как неоднократно заявляли партнеры Украины, для успешного контрнаступления ВСУ должны были применить общевойсковой маневр с предельной концентрацией тяжелой техники и авиации на участках прорыва. Однако западной помощи, несмотря на колоссальные объемы, все равно оказалось недостаточно.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
Киеву передали около 700 танков советского образца — из запасов бывших участников Организации Варшавского договора. Затем добавили западные машины:
- 87 Leopard 2 разных модификаций из Канады, Швеции, Норвегии, Польши, Германии, Испании и Португалии;
- 14 Challenger 2 из Великобритании;
- 90 Leopard 1.
Осенью к этому "зоопарку" присоединился 31 танк M1 Abrams из США.
Примечательно, что, даже по подсчетам американских журналистов, Украина теряет в год около 350 танков. Значит, эти поставки лишь отчасти покрывают нужды ВСУ в тяжелой технике.
Частично нехватку огневой мощи и проблемы в воздухе можно было компенсировать за счет артиллерии и дронов, однако здесь у Киева также нет преимущества. В сухом остатке: чтобы доминировать на поле боя, не хватило ресурсов.
Дополнительные трудности создавало их распыление: значительная часть сил пыталась захватить Артемовск, освобожденный в мае, хотя эти войска пригодились бы Киеву на Запорожском направлении. По мнению ряда экспертов, здесь Зеленский руководствовался не военной необходимостью, а политическими и медийными соображениями.
Еще одна причина провала — недостаточная подготовка ВСУ. Нужно сказать, что проводить общевойсковые наступления способны лишь несколько государств. И, как выяснилось, Украина в этот список не входит. Натовские инструкторы не сумели изменить ситуацию, хотя через их курсы прошли десятки тысяч солдат и офицеров. Причем сами бойцы неоднократно признавали: если бы действовали по западной военной науке, потери были бы еще больше.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
Как провал отразился на помощи
И без того недостаточная поддержка Запада после краха контрнаступления сокращается. Так, США потратили практически все, что на это выделили.
"Мы израсходовали около 96 процентов", — сообщил сотрудник администрации Байдена Джон Кирби. По его словам, у Пентагона на Украину осталось всего 1,1 миллиарда долларов. Но эти деньги пойдут на восполнение опустевших американских складов.
Европа урезала финансирование еще раньше. Ukraine Support Tracker — проект Кильского университета мировой экономики — докладывал, что в августе ни одна крупная страна ЕС не взяла на себя обязательств по оказанию помощи Киеву — ни экономической, ни гуманитарной, ни военной. "Поток иссяк в июле", — отмечали там.
© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard 1
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard 1
Теперь, как пишет Forbes, ни о каких современных машинах речь не идет. Киеву дадут около двухсот танков Leopard 1А5, разрабатывавшихся в 1980-х. Их защищенность в разы хуже, чем у более поздних моделей: толщина брони — всего 70 миллиметров. Поэтому они едва ли послужат основой для ударных механизированных кулаков. Вероятно, их задействуют в обороне для стрельбы с закрытых позиций.
"Чего украинцам не следует делать, так это того, как они обычно поступают со своими танками Leopard 2. А именно: гонят их вперед небольшими группами без надежной поддержки пехоты прямо на российские позиции, часто попадая на минные поля или в зоны поражения артиллерией и ударными беспилотниками", — отмечает издание.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТанки и бронетехника, представленные на выставке трофейного вооружения в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Танки и бронетехника, представленные на выставке трофейного вооружения в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Украина не может наступать?
В этих условиях главная надежда Зеленского — истребители. Киев получит несколько десятков F-16.
"На общую ситуацию это едва ли повлияет, — считает военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Российское господство в воздухе несколько ослабеет, но таких поставок недостаточно, чтобы добиться доминирования".
Самолеты должны восполнить дефицит другой техники, необходимой ВСУ. "Помимо танков, Украине не хватает артиллерии и снарядов. С легкой "броней" для пехоты и системами ПВО у них получше, но тоже далеко от идеала. Из всего этого напрашивается вывод: наиболее логичен для Киева уход в глухую оборону", — рассуждает эксперт.
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат на линии фронта возле Авдеевки
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки
Однако этого Киев позволить себе не может: чем меньше локальных побед, тем ниже "инвестиционная привлекательность" ВСУ для западных спонсоров. Поэтому попытки небольших наступательных операций на узких участках фронта продолжатся.
"Кое-что прояснится к концу ноября, когда конгресс США рассмотрит вопрос о помощи Украине. Если поставки сократят, ни о каком наступательном потенциале ВСУ говорить не придется", — уверен Корнев.
Обеспечение войск ресурсами приобретает все большее значение. И в России с этим все в порядке. Как отмечает New York Times, Москва, несмотря на санкции, сумела увеличить производство снарядов до двух миллионов в год, танков — почти до двухсот (было порядка ста). Это вдвое больше, чем ожидали на Западе.
И если разрыв в снабжении вооруженных сил продолжит увеличиваться, преимущество России на поле боя резко усилится.