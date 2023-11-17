У Пентагона кончаются деньги на вооружения для Киева, пишут СМИ
WSJ: у Пентагона кончаются деньги на оружие для Киева и на восполнение запасов
© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Минобороны США кончаются деньги на оружие для Киева, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
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"У Пентагона сейчас есть около пяти миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Украине. Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии, <…> сократился до всего лишь 1,1 миллиарда долларов, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться", — говорится в публикации.
При этом, по данным газеты, страны Европы не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи Киеву. По словам европейских чиновников, для них главное, чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года неослабленной. Они считают, что до этого момента серьезные переговоры между Украиной и Россией вряд ли могут состояться.
"Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того ни другого", — указано в статье.
Издание добавило, ссылаясь на источники, что Запад не способен конкурировать с Россией в производстве оружия. Кроме того, западные официальные лица признают, что ни одна система вооружений, поставленная на Украину, так и не обеспечила Киеву значительное превосходство на поле боя.
Кроме того, авторы статьи, экс-сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации бывших президентов страны Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс, призвали западных лидеров отказаться от веры в "магическую" победу над Россией. В качестве примера они привели ставки Запада на на санкции, успех контрнаступления ВСУ и Киеву новых видов оружия.
На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Как сообщил сегодня Белый дом, президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы федерального правительства, план не включает дополнительную помощь Израилю и Украине.
Из-за межпартийных разногласий конгресс не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Очередная компромиссная инициатива, внесенная спикером палаты представителей Майком Джонсоном, не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Киеву и Тель-Авиву 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Тель-Авиву без Киева, если конгресс утвердит такой документ.