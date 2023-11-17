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У Пентагона кончаются деньги на вооружения для Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
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13:28 17.11.2023 (обновлено: 15:00 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/pentagon-1910072064.html
У Пентагона кончаются деньги на вооружения для Киева, пишут СМИ
У Пентагона кончаются деньги на вооружения для Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
У Пентагона кончаются деньги на вооружения для Киева, пишут СМИ
У Минобороны США кончаются деньги на оружие для Киева, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:28
2023-11-17T15:00
украина
киев
пентагон
нато
в мире
джо байден
майк джонсон
джон кирби
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Минобороны США кончаются деньги на оружие для Киева, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.&quot;У Пентагона сейчас есть около пяти миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Украине. Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии, &lt;…&gt; сократился до всего лишь 1,1 миллиарда долларов, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться&quot;, — говорится в публикации.При этом, по данным газеты, страны Европы не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи Киеву. По словам европейских чиновников, для них главное, чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года неослабленной. Они считают, что до этого момента серьезные переговоры между Украиной и Россией вряд ли могут состояться."Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того ни другого", — указано в статье.Издание добавило, ссылаясь на источники, что Запад не способен конкурировать с Россией в производстве оружия. Кроме того, западные официальные лица признают, что ни одна система вооружений, поставленная на Украину, так и не обеспечила Киеву значительное превосходство на поле боя.Кроме того, авторы статьи, экс-сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации бывших президентов страны Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс, призвали западных лидеров отказаться от веры в "магическую" победу над Россией. В качестве примера они привели ставки Запада на на санкции, успех контрнаступления ВСУ и Киеву новых видов оружия.На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Как сообщил сегодня Белый дом, президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы федерального правительства, план не включает дополнительную помощь Израилю и Украине.Из-за межпартийных разногласий конгресс не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Очередная компромиссная инициатива, внесенная спикером палаты представителей Майком Джонсоном, не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Киеву и Тель-Авиву 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Тель-Авиву без Киева, если конгресс утвердит такой документ.
https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html
https://ria.ru/20231115/izrail-1909531105.html
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Украина, Киев, Пентагон, НАТО, В мире, Джо Байден, Майк Джонсон, Джон Кирби, Израиль, Вооруженные силы Украины, Билл Клинтон
У Пентагона кончаются деньги на вооружения для Киева, пишут СМИ

WSJ: у Пентагона кончаются деньги на оружие для Киева и на восполнение запасов

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Минобороны США кончаются деньги на оружие для Киева, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
«

"У Пентагона сейчас есть около пяти миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Украине. Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии, <…> сократился до всего лишь 1,1 миллиарда долларов, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться", — говорится в публикации.

При этом, по данным газеты, страны Европы не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи Киеву. По словам европейских чиновников, для них главное, чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года неослабленной. Они считают, что до этого момента серьезные переговоры между Украиной и Россией вряд ли могут состояться.
"Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того ни другого", — указано в статье.
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Издание добавило, ссылаясь на источники, что Запад не способен конкурировать с Россией в производстве оружия. Кроме того, западные официальные лица признают, что ни одна система вооружений, поставленная на Украину, так и не обеспечила Киеву значительное превосходство на поле боя.
Кроме того, авторы статьи, экс-сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации бывших президентов страны Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс, призвали западных лидеров отказаться от веры в "магическую" победу над Россией. В качестве примера они привели ставки Запада на на санкции, успех контрнаступления ВСУ и Киеву новых видов оружия.
На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Как сообщил сегодня Белый дом, президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы федерального правительства, план не включает дополнительную помощь Израилю и Украине.
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Из-за межпартийных разногласий конгресс не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Очередная компромиссная инициатива, внесенная спикером палаты представителей Майком Джонсоном, не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Киеву и Тель-Авиву 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Тель-Авиву без Киева, если конгресс утвердит такой документ.
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