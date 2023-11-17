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Путин объяснил значение Пальмиры для россиян - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:23 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/palmira-1910162826.html
Путин объяснил значение Пальмиры для россиян
Путин объяснил значение Пальмиры для россиян - РИА Новости, 17.11.2023
Путин объяснил значение Пальмиры для россиян
Президент России Владимир Путин рассказал о роли российских специалистов в спасении Триумфальной арки в сирийской Пальмире и о том, почему само слово "Пальмира" РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:23
2023-11-17T18:23
культура
пальмира
россия
владимир путин
юнеско
новости культуры
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о роли российских специалистов в спасении Триумфальной арки в сирийской Пальмире и о том, почему само слово "Пальмира" является для россиян символом. "Весь мир был потрясён известием, что легендарная античная триумфальная арка в сирийской Пальмире разрушено террористами. А для нас уже само слово "Пальмира" тоже символ. Хочу обратить ваше внимание, ну российская часть аудитории знает об этом хорошо, скажу нашим друзьям и гостям из-за границы, дело в том, что Северной Пальмирой время от времени называют и город, в котором мы находимся, Санкт-Петербург", - сказал он, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Путин рассказал, что "во время Блокады нацистские варвары, их сателлиты также пытались уничтожить наш город". "В 2016 году после освобождения Пальмиры сирийской наши специалисты из Института истории материальной культуры приняли неотложные меры по спасению памятника. Обследовали руины, зафиксировали каждый фрагмент, создали уникальный проект восстановления этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. И уже скоро вместе со своими сирийскими коллегами приступят к его реализации", - рассказал президент России.
https://ria.ru/20221021/zakhoronenie-1825818381.html
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пальмира, россия, владимир путин, юнеско, новости культуры, санкт-петербург
Культура, Пальмира, Россия, Владимир Путин, ЮНЕСКО, Новости культуры, Санкт-Петербург
Путин объяснил значение Пальмиры для россиян

Путин напомнил, что Санкт-Петербург нередко называют Северной Пальмирой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкХрам Бэла в исторической части Пальмиры
Храм Бэла в исторической части Пальмиры - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Храм Бэла в исторической части Пальмиры. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о роли российских специалистов в спасении Триумфальной арки в сирийской Пальмире и о том, почему само слово "Пальмира" является для россиян символом.
"Весь мир был потрясён известием, что легендарная античная триумфальная арка в сирийской Пальмире разрушено террористами. А для нас уже само слово "Пальмира" тоже символ. Хочу обратить ваше внимание, ну российская часть аудитории знает об этом хорошо, скажу нашим друзьям и гостям из-за границы, дело в том, что Северной Пальмирой время от времени называют и город, в котором мы находимся, Санкт-Петербург", - сказал он, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Путин рассказал, что "во время Блокады нацистские варвары, их сателлиты также пытались уничтожить наш город".
"В 2016 году после освобождения Пальмиры сирийской наши специалисты из Института истории материальной культуры приняли неотложные меры по спасению памятника. Обследовали руины, зафиксировали каждый фрагмент, создали уникальный проект восстановления этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. И уже скоро вместе со своими сирийскими коллегами приступят к его реализации", - рассказал президент России.
В Пальмире - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
В Пальмире обнаружили массовое захоронение жертв ИГ*
21 октября 2022, 22:00
 
КультураПальмираРоссияВладимир ПутинЮНЕСКОНовости культурыСанкт-Петербург
 
 
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