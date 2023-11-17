https://ria.ru/20231117/palmira-1910162826.html

Путин объяснил значение Пальмиры для россиян

Путин объяснил значение Пальмиры для россиян - РИА Новости, 17.11.2023

Путин объяснил значение Пальмиры для россиян

Президент России Владимир Путин рассказал о роли российских специалистов в спасении Триумфальной арки в сирийской Пальмире и о том, почему само слово "Пальмира" РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:23

2023-11-17T18:23

2023-11-17T18:23

культура

пальмира

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владимир путин

юнеско

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о роли российских специалистов в спасении Триумфальной арки в сирийской Пальмире и о том, почему само слово "Пальмира" является для россиян символом. "Весь мир был потрясён известием, что легендарная античная триумфальная арка в сирийской Пальмире разрушено террористами. А для нас уже само слово "Пальмира" тоже символ. Хочу обратить ваше внимание, ну российская часть аудитории знает об этом хорошо, скажу нашим друзьям и гостям из-за границы, дело в том, что Северной Пальмирой время от времени называют и город, в котором мы находимся, Санкт-Петербург", - сказал он, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Путин рассказал, что "во время Блокады нацистские варвары, их сателлиты также пытались уничтожить наш город". "В 2016 году после освобождения Пальмиры сирийской наши специалисты из Института истории материальной культуры приняли неотложные меры по спасению памятника. Обследовали руины, зафиксировали каждый фрагмент, создали уникальный проект восстановления этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. И уже скоро вместе со своими сирийскими коллегами приступят к его реализации", - рассказал президент России.

https://ria.ru/20221021/zakhoronenie-1825818381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пальмира, россия, владимир путин, юнеско, новости культуры, санкт-петербург