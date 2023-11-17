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В Уфе 12 детей отравились в столовой музыкальной школы - РИА Новости, 17.11.2023
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14:25 17.11.2023 (обновлено: 14:40 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/otravlenie-1910087284.html
В Уфе 12 детей отравились в столовой музыкальной школы
В Уфе 12 детей отравились в столовой музыкальной школы - РИА Новости, 17.11.2023
В Уфе 12 детей отравились в столовой музыкальной школы
Двенадцать учащихся музыкальной школы в Уфе отравились после обеда в столовой учреждения, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:25
2023-11-17T14:40
происшествия
уфа
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 17 ноя – РИА Новости. Двенадцать учащихся музыкальной школы в Уфе отравились после обеда в столовой учреждения, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "Следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан проводится проверка по сообщению из социальных сетей о пищевом отравлении 12 несовершеннолетних в уфимском музыкальном колледже на улице Пушкина. Также сообщается, что питание предоставляет сторонняя организация", - говорится в сообщении. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора берут образцы пищи и анализы у сотрудников пищеблока, добавили в ведомстве. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что шестерым детям понадобилась медицинская помощь, еще шестеро почувствовали легкое недомогание. Учащимся от 10 до 17 лет.
https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906353139.html
уфа
россия
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происшествия, уфа, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Уфа, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Уфе 12 детей отравились в столовой музыкальной школы

СК: в Уфе 12 детей отравились в столовой музыкальной школы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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УФА, 17 ноя – РИА Новости. Двенадцать учащихся музыкальной школы в Уфе отравились после обеда в столовой учреждения, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
"Следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан проводится проверка по сообщению из социальных сетей о пищевом отравлении 12 несовершеннолетних в уфимском музыкальном колледже на улице Пушкина. Также сообщается, что питание предоставляет сторонняя организация", - говорится в сообщении.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора берут образцы пищи и анализы у сотрудников пищеблока, добавили в ведомстве.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что шестерым детям понадобилась медицинская помощь, еще шестеро почувствовали легкое недомогание. Учащимся от 10 до 17 лет.
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ПроисшествияУфаРоссияКировский районСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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