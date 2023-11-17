https://ria.ru/20231117/otravlenie-1910087284.html

В Уфе 12 детей отравились в столовой музыкальной школы

В Уфе 12 детей отравились в столовой музыкальной школы - РИА Новости, 17.11.2023

В Уфе 12 детей отравились в столовой музыкальной школы

Двенадцать учащихся музыкальной школы в Уфе отравились после обеда в столовой учреждения, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:25

2023-11-17T14:25

2023-11-17T14:40

происшествия

уфа

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 17 ноя – РИА Новости. Двенадцать учащихся музыкальной школы в Уфе отравились после обеда в столовой учреждения, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "Следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан проводится проверка по сообщению из социальных сетей о пищевом отравлении 12 несовершеннолетних в уфимском музыкальном колледже на улице Пушкина. Также сообщается, что питание предоставляет сторонняя организация", - говорится в сообщении. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора берут образцы пищи и анализы у сотрудников пищеблока, добавили в ведомстве. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что шестерым детям понадобилась медицинская помощь, еще шестеро почувствовали легкое недомогание. Учащимся от 10 до 17 лет.

https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906353139.html

уфа

россия

кировский район

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происшествия, уфа, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)