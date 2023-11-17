https://ria.ru/20231117/otkaz-1910205811.html

В Коми недовольны отказом местных перевозчиков от символики в поддержку СВО

В Коми недовольны отказом местных перевозчиков от символики в поддержку СВО - РИА Новости, 17.11.2023

В Коми недовольны отказом местных перевозчиков от символики в поддержку СВО

Глава Коми Владимир Уйба недоволен, что местные транспортные перевозчики, а также рекламщики не согласны размещать патриотические надписи с поддержкой... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T23:10

2023-11-17T23:10

2023-11-17T23:10

общество

владимир уйба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба недоволен, что местные транспортные перевозчики, а также рекламщики не согласны размещать патриотические надписи с поддержкой специальной военной операции (СВО). "Я дал указание всем государственным структурам поддержать наших ребят и повесить эти надписи. А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать. Спрашиваю, почему? Отвечают: "А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!" Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют", - написал Уйба в своем Telegram-канале. Он также отметил, что у многих военнослужащих, возвращающихся в Коми из зоны проведения спецоперации, возникают вопросы, почему в республике нет рекламных баннеров в поддержку СВО. "Мы попросили одного такого "бизнесмена" повесить хотя бы один баннер о наших защитниках Отечества. Повесил. На площади Габова. 2 тысячи рублей в сутки на 20 дней. А ровно через 20 дней снял", - привел пример Уйба. Глава Коми добавил, что испытывает уважение и благодарность тем местным жителям, кто помогает фронту, пишет письма солдатам и собирает гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20231024/svo-1905004032.html

https://ria.ru/20231108/vologodchina-1908186135.html

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общество, владимир уйба