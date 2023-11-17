Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Горловке и Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), опубликованном в Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.00 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что с 21.25 по 22.25 мск украинские войска выпустили еще 15 снарядов калибром 155 миллиметров.
Украинские войска в течение 17 ноября неоднократно обстреливали Горловку.
По данным ведомства, с 21.30 по 22.40 мск украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.