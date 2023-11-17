https://ria.ru/20231117/obstrel-1910207102.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 17.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T23:35

2023-11-17T23:35

2023-11-17T23:35

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), опубликованном в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.00 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что с 21.25 по 22.25 мск украинские войска выпустили еще 15 снарядов калибром 155 миллиметров.Украинские войска в течение 17 ноября неоднократно обстреливали Горловку.По данным ведомства, с 21.30 по 22.40 мск украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, нато