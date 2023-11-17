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Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет
Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет - РИА Новости, 17.11.2023
Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет
Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:05
2023-11-17T08:05
2023-11-17T10:16
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
игорь бабушкин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале."Согласно списку учета жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют", — говорится в публикации.Спасатели продолжают разбирать поврежденные строительные конструкции.Вечером в четверг в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома. Погибла одна женщина. По предварительным данным следствия, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате повреждения получили несущие конструкции.Как отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, в регионе ввели режим ЧС. Всем пострадавшим окажут финансовую поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда. Сейчас действуют три пункта временного размещения, готовые принять жителей поврежденного дома.Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.Прокуратура Астраханской области организовала горячую линию по всем вопросам, касающимся соблюдения прав эвакуированных жильцов. Пострадавшие могут обратиться по телефонам: 52-12-26, 52-08-38, 52-08-39, 8-927-569-60-11.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дом в Астрахани после обрушения
Дом в Астрахани после обрушения
2023-11-17T08:05
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PT0M39S
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-17T08:05
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, игорь бабушкин
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астраханская область, Игорь Бабушкин
Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет
МЧС: все проживающие в обрушившемся в Астрахани доме установлены, пропавших нет