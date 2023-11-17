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Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет - РИА Новости, 17.11.2023
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08:05 17.11.2023 (обновлено: 10:16 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/obrushenie-1909998502.html
Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет
Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет - РИА Новости, 17.11.2023
Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет
Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:05
2023-11-17T10:16
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
игорь бабушкин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале."Согласно списку учета жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют", — говорится в публикации.Спасатели продолжают разбирать поврежденные строительные конструкции.Вечером в четверг в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома. Погибла одна женщина. По предварительным данным следствия, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате повреждения получили несущие конструкции.Как отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, в регионе ввели режим ЧС. Всем пострадавшим окажут финансовую поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда. Сейчас действуют три пункта временного размещения, готовые принять жителей поврежденного дома.Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.Прокуратура Астраханской области организовала горячую линию по всем вопросам, касающимся соблюдения прав эвакуированных жильцов. Пострадавшие могут обратиться по телефонам: 52-12-26, 52-08-38, 52-08-39, 8-927-569-60-11.
астрахань
астраханская область
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дом в Астрахани после обрушения
Дом в Астрахани после обрушения
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
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РИА Новости
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5
4.7
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7 495 645-6601
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, игорь бабушкин
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астраханская область, Игорь Бабушкин
Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет

МЧС: все проживающие в обрушившемся в Астрахани доме установлены, пропавших нет

© Фото : УМВД России по Астраханской областиНа месте обрушения части дома в Астрахани
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : УМВД России по Астраханской области
На месте обрушения части дома в Астрахани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.
"Согласно списку учета жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют", — говорится в публикации.
Спасатели продолжают разбирать поврежденные строительные конструкции.
Вечером в четверг в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома. Погибла одна женщина. По предварительным данным следствия, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате повреждения получили несущие конструкции.
Обрушение части жилого дома в Астрахани
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

© РИА Новости / Павел Гирин
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1 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

Сотрудники МЧС РФ, скорой медицинской помощи и полиции работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

© РИА Новости / Павел Гирин
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2 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

В результате повреждения получили несущие конструкции.

Грузовые автомобили коммунальных служб на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

В результате повреждения получили несущие конструкции.

© РИА Новости / Павел Гирин
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3 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

При обрушении погибла женщина.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

При обрушении погибла женщина.

© РИА Новости / Павел Гирин
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4 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим ЧС.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

В регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Павел Гирин
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5 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
6 из 6

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
1 из 6

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
2 из 6

В результате повреждения получили несущие конструкции.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
3 из 6

При обрушении погибла женщина.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
4 из 6

В регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
5 из 6

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
6 из 6
Как отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, в регионе ввели режим ЧС. Всем пострадавшим окажут финансовую поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда. Сейчас действуют три пункта временного размещения, готовые принять жителей поврежденного дома.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
Прокуратура Астраханской области организовала горячую линию по всем вопросам, касающимся соблюдения прав эвакуированных жильцов. Пострадавшие могут обратиться по телефонам: 52-12-26, 52-08-38, 52-08-39, 8-927-569-60-11.
 
ПроисшествияАстраханьОбрушение дома в АстраханиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
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