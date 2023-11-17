https://ria.ru/20231117/obrushenie-1909998502.html

Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет

Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет - РИА Новости, 17.11.2023

Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет

Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:05

2023-11-17T08:05

2023-11-17T10:16

происшествия

астрахань

обрушение дома в астрахани

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астраханская область

игорь бабушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909954917_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_f2c86c3bf33a1daf63dab4441cafe674.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале."Согласно списку учета жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют", — говорится в публикации.Спасатели продолжают разбирать поврежденные строительные конструкции.Вечером в четверг в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома. Погибла одна женщина. По предварительным данным следствия, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате повреждения получили несущие конструкции.Как отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, в регионе ввели режим ЧС. Всем пострадавшим окажут финансовую поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда. Сейчас действуют три пункта временного размещения, готовые принять жителей поврежденного дома.Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.Прокуратура Астраханской области организовала горячую линию по всем вопросам, касающимся соблюдения прав эвакуированных жильцов. Пострадавшие могут обратиться по телефонам: 52-12-26, 52-08-38, 52-08-39, 8-927-569-60-11.

астрахань

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в Астрахани после обрушения Дом в Астрахани после обрушения 2023-11-17T08:05 true PT0M39S

Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-17T08:05 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, игорь бабушкин