https://ria.ru/20231117/noch-1910004663.html

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября - РИА Новости, 17.11.2023

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября, к утру столбики термометров опустились до минус 2,3 градуса, сообщил в своём Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:07

2023-11-17T09:07

2023-11-17T09:07

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября, к утру столбики термометров опустились до минус 2,3 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Столица отметилась первой отрицательной температурой в ноябре. Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. К утру минимум составил минус 2,3 градуса - это самая низкая температура воздуха с начала ноября", - рассказал Леус. Он отметил, что ночью в "минус" ушли все метеостанции Москвы и Подмосковья. "Холоднее всего на территории Московской области было в Талдоме, там столбики термометров опустились до отметки в минус 4,7 градуса. А самой теплой точкой региона стали Серебряные Пруды, там минимум составил минус 1,1 градуса", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20231114/sostoyanie_dorog-1909845303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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