https://ria.ru/20231117/noch-1910004663.html
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября - РИА Новости, 17.11.2023
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября, к утру столбики термометров опустились до минус 2,3 градуса, сообщил в своём Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:07
2023-11-17T09:07
2023-11-17T09:07
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября, к утру столбики термометров опустились до минус 2,3 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Столица отметилась первой отрицательной температурой в ноябре. Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. К утру минимум составил минус 2,3 градуса - это самая низкая температура воздуха с начала ноября", - рассказал Леус. Он отметил, что ночью в "минус" ушли все метеостанции Москвы и Подмосковья. "Холоднее всего на территории Московской области было в Талдоме, там столбики термометров опустились до отметки в минус 4,7 градуса. А самой теплой точкой региона стали Серебряные Пруды, там минимум составил минус 1,1 градуса", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20231114/sostoyanie_dorog-1909845303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября
Синоптик: ночью в Москве температура опустилась до минус 2,3 градуса