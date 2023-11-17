Рейтинг@Mail.ru
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/noch-1910004663.html
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября - РИА Новости, 17.11.2023
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября, к утру столбики термометров опустились до минус 2,3 градуса, сообщил в своём Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:07
2023-11-17T09:07
погода
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859486388_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64ea21f4ee6641d761fc7a2e21fd96e3.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября, к утру столбики термометров опустились до минус 2,3 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Столица отметилась первой отрицательной температурой в ноябре. Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. К утру минимум составил минус 2,3 градуса - это самая низкая температура воздуха с начала ноября", - рассказал Леус. Он отметил, что ночью в "минус" ушли все метеостанции Москвы и Подмосковья. "Холоднее всего на территории Московской области было в Талдоме, там столбики термометров опустились до отметки в минус 4,7 градуса. А самой теплой точкой региона стали Серебряные Пруды, там минимум составил минус 1,1 градуса", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20231114/sostoyanie_dorog-1909845303.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859486388_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8518c29052a8ff65f97735f0f136b49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября

Синоптик: ночью в Москве температура опустилась до минус 2,3 градуса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября, к утру столбики термометров опустились до минус 2,3 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Столица отметилась первой отрицательной температурой в ноябре. Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. К утру минимум составил минус 2,3 градуса - это самая низкая температура воздуха с начала ноября", - рассказал Леус.
Он отметил, что ночью в "минус" ушли все метеостанции Москвы и Подмосковья.
"Холоднее всего на территории Московской области было в Талдоме, там столбики термометров опустились до отметки в минус 4,7 градуса. А самой теплой точкой региона стали Серебряные Пруды, там минимум составил минус 1,1 градуса", - добавил синоптик.
Наледь на кузове автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за возможной гололедицы
14 ноября, 22:42
 
ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала