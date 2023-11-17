Нетаньяху заявил, что в больнице "Аш-Шифа" в Газе могли быть заложники

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Израиль имел серьезные основания полагать, что захваченные палестинским движением ХАМАС заложники находились в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Ранее Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права. "Мы имели серьезные основания полагать, что заложники содержались в больнице "Аш-Шифа". Это одна из причин, по которой мы вошли туда", - заявил Нетаньяху в интервью телеканалу CBS. Он признал, что "если заложники (там) были, то их вывели". Премьер отметил, что у Израиля есть разведданные о заложниках. "Но чем меньше я об этом говорю, тем лучше", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Израиль имел серьезные основания полагать, что захваченные палестинским движением ХАМАС заложники находились в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Ранее Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООНСтефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
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"Мы имели серьезные основания полагать, что заложники содержались в больнице "Аш-Шифа". Это одна из причин, по которой мы вошли туда", - заявил Нетаньяху в интервью телеканалу CBS.
Он признал, что "если заложники (там) были, то их вывели".
Премьер отметил, что у Израиля есть разведданные о заложниках. "Но чем меньше я об этом говорю, тем лучше", - добавил он.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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