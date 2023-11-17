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Система ПВО уничтожила у берегов Крыма две украинские ракеты "Нептун"
Система ПВО уничтожила у берегов Крыма две украинские ракеты "Нептун" - РИА Новости, 17.11.2023
Система ПВО уничтожила у берегов Крыма две украинские ракеты "Нептун"
Российские средства ПВО уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:20
2023-11-17T11:20
2023-11-17T12:22
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого ноября 2023 года около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - говорится в сообщении.Чуть ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ПВО в акватории над Северным молом сбила две воздушные цели.
https://ria.ru/20231116/pvo-1909807326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Система ПВО уничтожила у берегов Крыма две украинские ракеты "Нептун"
ПВО сбила две ракеты ВСУ "Нептун" над Чёрным морем у побережья Крыма