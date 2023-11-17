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"Кто вам сказал?" В Киеве неожиданно ответили на предложение по НАТО - РИА Новости, 17.11.2023
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17:20 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/nato-1910146634.html
"Кто вам сказал?" В Киеве неожиданно ответили на предложение по НАТО
"Кто вам сказал?" В Киеве неожиданно ответили на предложение по НАТО - РИА Новости, 17.11.2023
"Кто вам сказал?" В Киеве неожиданно ответили на предложение по НАТО
Россия не согласится на вступление Украины в НАТО даже в урезанных границах, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:20
2023-11-17T17:20
политика
украина
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
андерс фог расмуссен
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия не согласится на вступление Украины в НАТО даже в урезанных границах, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует "Укринформ".&quot;Кто сказал, что Россия согласится на &quot;Украину в НАТО&quot;? Кто гарантирует, что Россия не продолжит спецоперацию после паузы. Кто именно выступит гарантом неприкосновенности условной линии разграничения?&quot; — спросил киевский чиновник.Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил принять восточноевропейскую страну в блок без утраченных территорий. По его мнению, исключение из НАТО регионов, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней.По информации британского издания Guardian, в преддверии следующего саммита Североатлантического альянса ведутся дискуссии о привлечении военных специалистов для проработки вопросов, связанных с членством Украины в блоке. В частности, обсуждается проблема демаркации линии фронта таким образом, чтобы показать, где на Украине начинается территория НАТО.В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в военное объединение в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение ее права на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. Но никаких временных рамок вступления, на которых настаивал Киев, альянс не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вхождение в НАТО стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910110296.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, андерс фог расмуссен, нато, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Андерс Фог Расмуссен, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Кто вам сказал?" В Киеве неожиданно ответили на предложение по НАТО

В офисе Зеленского раскритиковали идею вступить в НАТО в урезанных границах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия не согласится на вступление Украины в НАТО даже в урезанных границах, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует "Укринформ".
«

"Кто сказал, что Россия согласится на "Украину в НАТО"? Кто гарантирует, что Россия не продолжит спецоперацию после паузы. Кто именно выступит гарантом неприкосновенности условной линии разграничения?" — спросил киевский чиновник.

Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил принять восточноевропейскую страну в блок без утраченных территорий. По его мнению, исключение из НАТО регионов, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней.
По информации британского издания Guardian, в преддверии следующего саммита Североатлантического альянса ведутся дискуссии о привлечении военных специалистов для проработки вопросов, связанных с членством Украины в блоке. В частности, обсуждается проблема демаркации линии фронта таким образом, чтобы показать, где на Украине начинается территория НАТО.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Все пять регионов. В США захотели обратиться к России по вопросу Украины
Вчера, 15:51
В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в военное объединение в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение ее права на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. Но никаких временных рамок вступления, на которых настаивал Киев, альянс не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вхождение в НАТО стала одной из причин начала специальной военной операции.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В США признали возможность конфликта с Россией при членстве Украины в НАТО
15 ноября, 23:32
 
ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякАндерс Фог РасмуссенНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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