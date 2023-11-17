"Кто вам сказал?" В Киеве неожиданно ответили на предложение по НАТО
В офисе Зеленского раскритиковали идею вступить в НАТО в урезанных границах
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия не согласится на вступление Украины в НАТО даже в урезанных границах, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует "Укринформ".
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"Кто сказал, что Россия согласится на "Украину в НАТО"? Кто гарантирует, что Россия не продолжит спецоперацию после паузы. Кто именно выступит гарантом неприкосновенности условной линии разграничения?" — спросил киевский чиновник.
Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил принять восточноевропейскую страну в блок без утраченных территорий. По его мнению, исключение из НАТО регионов, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней.
По информации британского издания Guardian, в преддверии следующего саммита Североатлантического альянса ведутся дискуссии о привлечении военных специалистов для проработки вопросов, связанных с членством Украины в блоке. В частности, обсуждается проблема демаркации линии фронта таким образом, чтобы показать, где на Украине начинается территория НАТО.
В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в военное объединение в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение ее права на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. Но никаких временных рамок вступления, на которых настаивал Киев, альянс не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вхождение в НАТО стала одной из причин начала специальной военной операции.