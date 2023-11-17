https://ria.ru/20231117/msb-1910142710.html

МСБ Свердловской области получил более 48 миллиардов рублей по нацпроекту

МСБ Свердловской области получил более 48 миллиардов рублей по нацпроекту - РИА Новости, 17.11.2023

МСБ Свердловской области получил более 48 миллиардов рублей по нацпроекту

Предприниматели Свердловской области получили финансовую поддержку с начала года, по данным на 9 ноября, на сумму более 48 миллиардов рублей, что почти в два... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:09

2023-11-17T17:09

2023-11-17T17:11

свердловская область

экономика

свердловская область

александр исаевич

корпорация мсп

дмитрий ионин

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предприниматели Свердловской области получили финансовую поддержку с начала года, по данным на 9 ноября, на сумму более 48 миллиардов рублей, что почти в два раза больше чем за аналогичный прошлогодний период, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Финансирование предоставлено за счет средств нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при помощи гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС), а также по льготной программе кредитования "1764". Поддержку получили более 1,6 тысячи компаний региона. Об этом стало известно во время диалога между Корпорацией МСП и предпринимателями региона. В мероприятии приняли участие генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. "Предприниматели могут привлечь финансирование на различные цели – на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов. Для этого настроены четыре программы льготного кредитования: ПСК, "1764", программа инвесткредитования (ПСК+"1764") и программа для инновационных компаний. В случае отсутствия или недостаточности залогового обеспечения получить необходимые заемные средства можно при помощи поручительств участников НГС", - рассказал Исаевич. Он добавил, что помимо этого малый и средний бизнес может приобрести оборудование в льготный лизинг, а расширить рынки сбыта и встроиться в производственные цепочки при помощи сервисов Цифровой платформы МСП.РФ. "Свердловская область и Корпорация МСП являются давними партнерами в реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. По ключевым показателям Свердловская область входит в пятерку регионов–лидеров Российской Федерации и занимает первое место среди субъектов Уральского федерального округа по численности занятых в сфере МСП, количеству субъектов МСП и их обороту. Основным оператором по предоставлению мер поддержки компаниям малого и среднего бизнеса является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. При этом региональный бизнес активно пользуется также федеральными мерами, включая программы льготного банковского кредитования, лизинг и гарантийную поддержку", – приводятся в сообщении слова Ионина. Компании из сферы МСП Свердловской области с начала года, по данным на 9 ноября, получили финансовую поддержку в рамках НГС, координатором которой является Корпорация МСП, на общую сумму почти 36 миллиардов рублей. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 110%. Финансирование при гарантийной поддержке участников НГС привлекли почти 1,3 тысячи компаний. По программе стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России, с начала года малый и средний бизнес Свердловской области получил более 10,8 миллиарда рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. По программе льготного инвесткредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП, 28 компаний Свердловской области, по данным на 9 ноября, получили с начала года на новые инвестиционные проекты долгосрочное финансирование на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200312/1568496515.html

https://ria.ru/20200312/1568502443.html

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, свердловская область, александр исаевич, корпорация мсп, дмитрий ионин, россия