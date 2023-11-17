https://ria.ru/20231117/moskva-1910132477.html

На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими

На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими - РИА Новости, 17.11.2023

На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими

Почти 140 человек доставили в отделы полиции после массовой драки на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:36

2023-11-17T16:36

2023-11-17T18:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Почти 140 человек доставили в отделы полиции после массовой драки на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Как уточняется, инцидент произошел накануне на строительном объекте на проезде Серебрякова в районе Свиблово. По данным полиции, между рабочими случился бытовой конфликт, которые перерос в потасовку. В итоге двум людям понадобилась помощь медиков."Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек", — подчеркнули в ведомстве.Следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Помимо этого, к административной ответственности привлекли 76 человек. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.Как уточнили в пресс-службе девелопера проекта Afi Development, в драке на стройплощадке проекта Afi Tower участвовали сотрудники подрядной организации. Представитель компании добавил, что работы на объекте продолжаются в штатном режиме.

https://ria.ru/20231117/proverka-1910092222.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва