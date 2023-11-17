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На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими - РИА Новости, 17.11.2023
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16:36 17.11.2023 (обновлено: 18:24 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/moskva-1910132477.html
На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими
На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими - РИА Новости, 17.11.2023
На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими
Почти 140 человек доставили в отделы полиции после массовой драки на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:36
2023-11-17T18:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Почти 140 человек доставили в отделы полиции после массовой драки на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Как уточняется, инцидент произошел накануне на строительном объекте на проезде Серебрякова в районе Свиблово. По данным полиции, между рабочими случился бытовой конфликт, которые перерос в потасовку. В итоге двум людям понадобилась помощь медиков."Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек", — подчеркнули в ведомстве.Следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Помимо этого, к административной ответственности привлекли 76 человек. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.Как уточнили в пресс-службе девелопера проекта Afi Development, в драке на стройплощадке проекта Afi Tower участвовали сотрудники подрядной организации. Представитель компании добавил, что работы на объекте продолжаются в штатном режиме.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими

В Москве после драки на стройке в отдел полиции доставили 139 человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Почти 140 человек доставили в отделы полиции после массовой драки на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточняется, инцидент произошел накануне на строительном объекте на проезде Серебрякова в районе Свиблово. По данным полиции, между рабочими случился бытовой конфликт, которые перерос в потасовку. В итоге двум людям понадобилась помощь медиков.
«
"Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек", — подчеркнули в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Помимо этого, к административной ответственности привлекли 76 человек. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как уточнили в пресс-службе девелопера проекта Afi Development, в драке на стройплощадке проекта Afi Tower участвовали сотрудники подрядной организации. Представитель компании добавил, что работы на объекте продолжаются в штатном режиме.
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