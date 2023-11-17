В Москве к следующим выходным ожидают снежный покров до шести сантиметров
Синоптик: в Москве к следующим выходным будет покров снега до шести сантиметров
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В столичном регионе начал формироваться снежный покров, к концу следующей недели он вырастет до 4-6 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столичном регионе начал формироваться снежный покров. В результате небольших осадков в твердой фазе московскую землю слегка припорошило снегом. Большинство метеостанций, в том числе и базовая ВДНХ, отмечают символический снежный покров менее 0,5 сантиметра, а в Клину, Дмитрове и Михайловском высота снежного покрова составляет 1 сантиметр. На следующей неделе, начиная со вторника, ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном, благодаря чему высота снежного покрова к концу недели составит 4-6 сантиметров", - рассказал Тишковец. Он добавил, что согласно климатическим наблюдениям, формирование устойчивого снежного покрова в Москве, как правило, приходится на период с 27 ноября по 2 декабря и высота снежного покрова должна быть не ниже 5 сантиметров.
"Таким образом, метеозима в этом году наступила с опозданием на 4 суток. В тоже время компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков", - отметил синоптик.