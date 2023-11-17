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В Москве к следующим выходным ожидают снежный покров до шести сантиметров - РИА Новости, 17.11.2023
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11:33 17.11.2023 (обновлено: 11:39 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/moskva-1910038792.html
В Москве к следующим выходным ожидают снежный покров до шести сантиметров
В Москве к следующим выходным ожидают снежный покров до шести сантиметров - РИА Новости, 17.11.2023
В Москве к следующим выходным ожидают снежный покров до шести сантиметров
В столичном регионе начал формироваться снежный покров, к концу следующей недели он вырастет до 4-6 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:33
2023-11-17T11:39
москва
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В столичном регионе начал формироваться снежный покров, к концу следующей недели он вырастет до 4-6 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В столичном регионе начал формироваться снежный покров. В результате небольших осадков в твердой фазе московскую землю слегка припорошило снегом. Большинство метеостанций, в том числе и базовая ВДНХ, отмечают символический снежный покров менее 0,5 сантиметра, а в Клину, Дмитрове и Михайловском высота снежного покрова составляет 1 сантиметр. На следующей неделе, начиная со вторника, ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном, благодаря чему высота снежного покрова к концу недели составит 4-6 сантиметров", - рассказал Тишковец. Он добавил, что согласно климатическим наблюдениям, формирование устойчивого снежного покрова в Москве, как правило, приходится на период с 27 ноября по 2 декабря и высота снежного покрова должна быть не ниже 5 сантиметров."Таким образом, метеозима в этом году наступила с опозданием на 4 суток. В тоже время компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков", - отметил синоптик.
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москва, общество, евгений тишковец
Москва, Общество, Евгений Тишковец
В Москве к следующим выходным ожидают снежный покров до шести сантиметров

Синоптик: в Москве к следующим выходным будет покров снега до шести сантиметров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В столичном регионе начал формироваться снежный покров, к концу следующей недели он вырастет до 4-6 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столичном регионе начал формироваться снежный покров. В результате небольших осадков в твердой фазе московскую землю слегка припорошило снегом. Большинство метеостанций, в том числе и базовая ВДНХ, отмечают символический снежный покров менее 0,5 сантиметра, а в Клину, Дмитрове и Михайловском высота снежного покрова составляет 1 сантиметр. На следующей неделе, начиная со вторника, ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном, благодаря чему высота снежного покрова к концу недели составит 4-6 сантиметров", - рассказал Тишковец. Он добавил, что согласно климатическим наблюдениям, формирование устойчивого снежного покрова в Москве, как правило, приходится на период с 27 ноября по 2 декабря и высота снежного покрова должна быть не ниже 5 сантиметров.
"Таким образом, метеозима в этом году наступила с опозданием на 4 суток. В тоже время компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков", - отметил синоптик.
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