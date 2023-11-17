https://ria.ru/20231117/moskva-1910038792.html

В Москве к следующим выходным ожидают снежный покров до шести сантиметров

В Москве к следующим выходным ожидают снежный покров до шести сантиметров - РИА Новости, 17.11.2023

В Москве к следующим выходным ожидают снежный покров до шести сантиметров

В столичном регионе начал формироваться снежный покров, к концу следующей недели он вырастет до 4-6 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:33

2023-11-17T11:33

2023-11-17T11:39

москва

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В столичном регионе начал формироваться снежный покров, к концу следующей недели он вырастет до 4-6 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В столичном регионе начал формироваться снежный покров. В результате небольших осадков в твердой фазе московскую землю слегка припорошило снегом. Большинство метеостанций, в том числе и базовая ВДНХ, отмечают символический снежный покров менее 0,5 сантиметра, а в Клину, Дмитрове и Михайловском высота снежного покрова составляет 1 сантиметр. На следующей неделе, начиная со вторника, ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном, благодаря чему высота снежного покрова к концу недели составит 4-6 сантиметров", - рассказал Тишковец. Он добавил, что согласно климатическим наблюдениям, формирование устойчивого снежного покрова в Москве, как правило, приходится на период с 27 ноября по 2 декабря и высота снежного покрова должна быть не ниже 5 сантиметров."Таким образом, метеозима в этом году наступила с опозданием на 4 суток. В тоже время компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20231117/noch-1910004663.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, общество, евгений тишковец