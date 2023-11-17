https://ria.ru/20231117/mosch-1909994408.html

"Их раздавили". Американского военного испугала мощь России на Украине

"Их раздавили". Американского военного испугала мощь России на Украине - РИА Новости, 17.11.2023

"Их раздавили". Американского военного испугала мощь России на Украине

Российские военные раздавили вооруженных западным оружием украинцев, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T06:28

2023-11-17T06:28

2023-11-17T06:28

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные раздавили вооруженных западным оружием украинцев, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили", — заявил он.По его мнению, Россия сейчас гораздо сильнее, чем два года назад."Не хотел бы вступать с ними в войну в данный момент. У них гораздо больше возможностей сражаться с нами, чем у нас с ними", — отметил эксперт.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231117/krym-1909989355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины