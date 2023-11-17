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"Их раздавили". Американского военного испугала мощь России на Украине - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/mosch-1909994408.html
"Их раздавили". Американского военного испугала мощь России на Украине
"Их раздавили". Американского военного испугала мощь России на Украине - РИА Новости, 17.11.2023
"Их раздавили". Американского военного испугала мощь России на Украине
Российские военные раздавили вооруженных западным оружием украинцев, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T06:28
2023-11-17T06:28
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные раздавили вооруженных западным оружием украинцев, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили", — заявил он.По его мнению, Россия сейчас гораздо сильнее, чем два года назад."Не хотел бы вступать с ними в войну в данный момент. У них гораздо больше возможностей сражаться с нами, чем у нас с ними", — отметил эксперт.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231117/krym-1909989355.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Их раздавили". Американского военного испугала мощь России на Украине

Макгрегор заявил, что российская армия раздавила вооруженных до зубов украинцев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на танке Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные раздавили вооруженных западным оружием украинцев, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«
"Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили", — заявил он.
По его мнению, Россия сейчас гораздо сильнее, чем два года назад.
"Не хотел бы вступать с ними в войну в данный момент. У них гораздо больше возможностей сражаться с нами, чем у нас с ними", — отметил эксперт.
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