"Их раздавили". Американского военного испугала мощь России на Украине
Макгрегор заявил, что российская армия раздавила вооруженных до зубов украинцев
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные раздавили вооруженных западным оружием украинцев, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«
"Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили", — заявил он.
По его мнению, Россия сейчас гораздо сильнее, чем два года назад.
"Не хотел бы вступать с ними в войну в данный момент. У них гораздо больше возможностей сражаться с нами, чем у нас с ними", — отметил эксперт.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.