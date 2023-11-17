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Песков высказал мнение о Моргенштерне* - РИА Новости, 17.11.2023
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Шоубиз
 
11:51 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/morgenshtern-1910042742.html
Песков высказал мнение о Моргенштерне*
Песков высказал мнение о Моргенштерне* - РИА Новости, 17.11.2023
Песков высказал мнение о Моргенштерне*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не является поклонником творчества рэпера Моргенштерна*, признанного иноагентом, и отметил, что... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:51
2023-11-17T11:51
шоубиз
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не является поклонником творчества рэпера Моргенштерна*, признанного иноагентом, и отметил, что россиянам будет сложно принять назад людей, которые заочно ругали свою страну - ни о каких гарантиях безопасности в данном случае речь идти не может. "Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна*. Но из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что не являюсь поклонником его творчества", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360". Покинувший Россию рэпер Моргенштерн* на прошлой неделе дал интервью Ксении Собчак, в ходе которого рассуждал в том числе и своем возможном возвращении на родину. В частности, на вопрос журналистки, не хотел бы он по примеру других артистов съездить с концертом на СВО, он сказал, что хотел бы вернуться домой, но не хочет делать никаких "политических высказываний". Отвечая на вопрос, может ли власть рассматривать поездки признанных иноагентами музыкантов на СВО как некую "индульгенцию", и насколько этично рассуждать такими категориями, представитель Кремля отметил, что "если гипотетически представить поездку Моргенштерна* на фронт, ему никто не сможет дать гарантию безопасности", потому что "там парни крепкие, суровые". "Постановка вопроса, что, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, - она неуместна абсолютно. Она неуместна, и, конечно же, наверное, это невыполнимо", - заявил Песков, комментируя недавние высказывания артиста. Он считает, что Моргенштерн* "не должен питать иллюзий", так как "никто ему не будет давать гарантий, что все будет хорошо". "Есть очень много людей запутавшихся, много людей испугавшихся. Страх - это нормальное чувство, которое присуще человеку в определённых жизненных ситуациях. Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою родину, порочить свою родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно... Люди уже могут их не принять, вот в чем дело. Они всегда примут тех, кто запутался, но те, кто, грубо говоря, разинул рот на свою страну, им будет очень сложно объясниться перед людьми, которые живут у нас. И это будет большая проблема для них", - сказал представитель Кремля.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230611/repery-1877103776.html
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россия, моргенштерн (алишер моргенштерн), дмитрий песков, новости культуры, ситуация в днр и лнр
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Песков высказал мнение о Моргенштерне*

Песков: никто не сможет дать Моргенштерну гарантий безопасности в зоне СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн*
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рэп-исполнитель Моргенштерн*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не является поклонником творчества рэпера Моргенштерна*, признанного иноагентом, и отметил, что россиянам будет сложно принять назад людей, которые заочно ругали свою страну - ни о каких гарантиях безопасности в данном случае речь идти не может.
"Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна*. Но из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что не являюсь поклонником его творчества", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".
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11 июня, 08:00
Покинувший Россию рэпер Моргенштерн* на прошлой неделе дал интервью Ксении Собчак, в ходе которого рассуждал в том числе и своем возможном возвращении на родину. В частности, на вопрос журналистки, не хотел бы он по примеру других артистов съездить с концертом на СВО, он сказал, что хотел бы вернуться домой, но не хочет делать никаких "политических высказываний".
Отвечая на вопрос, может ли власть рассматривать поездки признанных иноагентами музыкантов на СВО как некую "индульгенцию", и насколько этично рассуждать такими категориями, представитель Кремля отметил, что "если гипотетически представить поездку Моргенштерна* на фронт, ему никто не сможет дать гарантию безопасности", потому что "там парни крепкие, суровые".
"Постановка вопроса, что, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, - она неуместна абсолютно. Она неуместна, и, конечно же, наверное, это невыполнимо", - заявил Песков, комментируя недавние высказывания артиста. Он считает, что Моргенштерн* "не должен питать иллюзий", так как "никто ему не будет давать гарантий, что все будет хорошо".
"Есть очень много людей запутавшихся, много людей испугавшихся. Страх - это нормальное чувство, которое присуще человеку в определённых жизненных ситуациях. Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою родину, порочить свою родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно... Люди уже могут их не принять, вот в чем дело. Они всегда примут тех, кто запутался, но те, кто, грубо говоря, разинул рот на свою страну, им будет очень сложно объясниться перед людьми, которые живут у нас. И это будет большая проблема для них", - сказал представитель Кремля.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Рэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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ШоубизРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Дмитрий ПесковНовости культурыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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