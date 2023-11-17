https://ria.ru/20231117/moldaviya-1910041739.html
Граждане Молдавии не разделяет политику властей, заявила Матвиенко
Граждане Молдавии не разделяет политику властей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.11.2023
Граждане Молдавии не разделяет политику властей, заявила Матвиенко
Большинство граждан Молдавии не разделяет политику посаженного Западом руководства и выступают за развитие сотрудничества с Россией, заявила председатель Совета РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:44
2023-11-17T11:44
2023-11-17T12:06
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БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Большинство граждан Молдавии не разделяет политику посаженного Западом руководства и выступают за развитие сотрудничества с Россией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."То, что далеко не все граждане, если не сказать, большинство - не разделяют проводимую политику посаженным Западом руководством, имеющим иностранное гражданство. Об этом говорят и свидетельствуют выборы, которые недавно прошли, в различные органы власти: муниципальные и иные. Как они пытались манипулировать, придумывали процедуры, отсеивать неугодных, инакомыслящих - и тем не менее, по итогам голосования они не получили желаемого для них большинства", - сказала Матвиенко журналистам.Она добавила, что этому курсу нет поддержки у большинства граждан."Очень многие граждане Молдовы выступают как раз за развитие взаимовыгодного и, в первую очередь, выгодного для Молдовы сотрудничества с Россией. И этот фактор нельзя не учитывать. Нельзя так слепо служить тем хозяевам, которые там установили этот новый режим", - подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908214844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф
Молдавия, Россия, В мире, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Граждане Молдавии не разделяет политику властей, заявила Матвиенко
Матвиенко: большинство граждан Молдавии выступают за сотрудничество с Россией
БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Большинство граждан Молдавии не разделяет политику посаженного Западом руководства и выступают за развитие сотрудничества с Россией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"То, что далеко не все граждане, если не сказать, большинство - не разделяют проводимую политику посаженным Западом руководством, имеющим иностранное гражданство. Об этом говорят и свидетельствуют выборы, которые недавно прошли, в различные органы власти: муниципальные и иные. Как они пытались манипулировать, придумывали процедуры, отсеивать неугодных, инакомыслящих - и тем не менее, по итогам голосования они не получили желаемого для них большинства", - сказала Матвиенко журналистам.
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Она добавила, что этому курсу нет поддержки у большинства граждан.
"Очень многие граждане Молдовы выступают как раз за развитие взаимовыгодного и, в первую очередь, выгодного для Молдовы сотрудничества с Россией. И этот фактор нельзя не учитывать. Нельзя так слепо служить тем хозяевам, которые там установили этот новый режим", - подчеркнула парламентарий.
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