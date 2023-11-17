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Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России  - РИА Новости, 17.11.2023
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15:01 17.11.2023 (обновлено: 16:07 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/minyust-1910097463.html
Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России 
Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России  - РИА Новости, 17.11.2023
Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России 
Министерство юстиции направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России, говорится на... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:01
2023-11-17T16:07
россия
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
лгбт-сообщество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России, говорится на сайте ведомства.&quot;По административному исковому заявлению Минюста России о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации судебное разбирательство назначено на 30 ноября&quot;, — указано в публикации.Как отметил Минюст, в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, выявили "различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".Заседание состоится в Верховном суде.
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россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии), лгбт-сообщество
Россия, Происшествия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), ЛГБТ-сообщество
Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России 

Минюст потребовал признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России, говорится на сайте ведомства.
«

"По административному исковому заявлению Минюста России о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации судебное разбирательство назначено на 30 ноября", — указано в публикации.

Как отметил Минюст, в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, выявили "различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
Заседание состоится в Верховном суде.
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РоссияПроисшествияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ЛГБТ-сообщество
 
 
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