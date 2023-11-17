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Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России

Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России - РИА Новости, 17.11.2023

Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России

Министерство юстиции направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России, говорится на... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:01

2023-11-17T15:01

2023-11-17T16:07

россия

происшествия

министерство юстиции рф (минюст россии)

лгбт-сообщество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России, говорится на сайте ведомства."По административному исковому заявлению Минюста России о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации судебное разбирательство назначено на 30 ноября", — указано в публикации.Как отметил Минюст, в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, выявили "различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".Заседание состоится в Верховном суде.

https://ria.ru/20221030/rpts-1827838863.html

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россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии), лгбт-сообщество