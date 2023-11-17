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Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России
Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России - РИА Новости, 17.11.2023
Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России
Министерство юстиции направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России, говорится на... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:01
2023-11-17T15:01
2023-11-17T16:07
россия
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
лгбт-сообщество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России, говорится на сайте ведомства."По административному исковому заявлению Минюста России о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации судебное разбирательство назначено на 30 ноября", — указано в публикации.Как отметил Минюст, в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, выявили "различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".Заседание состоится в Верховном суде.
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россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии), лгбт-сообщество
Россия, Происшествия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), ЛГБТ-сообщество
Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России
Минюст потребовал признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России