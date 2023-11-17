https://ria.ru/20231117/mid-1909996112.html

Россия не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге, заявили в МИД

Россия не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023

Россия не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге, заявили в МИД

Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T07:08

2023-11-17T07:08

2023-11-17T07:08

в мире

россия

великобритания

лондон

дэвид кэмерон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145084/01/1450840123_0:0:1710:962_1920x0_80_0_0_80ce179a41bef2a65b620c5e681a5bda.jpg

МОСКВА, 17 ноя-РИА Новости. Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в начале этой недели был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. Пост премьера он занимал с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году Кэмерон отказался от полномочий парламентария и, как заявлялось тогда, ушел из политики. По мнению посла России в Лондоне Андрея Келина, высказывания Кэмерона по отношению к России не были дружественными начиная с 2014 года. "Исходим из того, что его назначение главой Форин-офиса никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией", - сказали в МИД РФ. "Первые высказывания нового министра иностранных дел в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах, намерение Лондона и далее следовать по пути эскалации и способствовать росту международной напряженности", - добавили в ведомстве. В МИД отметили, что "ожидать позитивных изменений в российско-британском политическом диалоге и практических действиях Лондона не приходится". В четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Кэмерон прибыл на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позднее глава британского МИД провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и премьером Украины Денисом Шмыгалем.

https://ria.ru/20231116/rezolyutsiya-1909722574.html

https://ria.ru/20231114/britain-1909435725.html

россия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, лондон, дэвид кэмерон