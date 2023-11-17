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Россия не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023
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07:08 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/mid-1909996112.html
Россия не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге, заявили в МИД
Россия не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023
Россия не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге, заявили в МИД
Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T07:08
2023-11-17T07:08
в мире
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МОСКВА, 17 ноя-РИА Новости. Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в начале этой недели был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. Пост премьера он занимал с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году Кэмерон отказался от полномочий парламентария и, как заявлялось тогда, ушел из политики. По мнению посла России в Лондоне Андрея Келина, высказывания Кэмерона по отношению к России не были дружественными начиная с 2014 года. "Исходим из того, что его назначение главой Форин-офиса никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией", - сказали в МИД РФ. "Первые высказывания нового министра иностранных дел в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах, намерение Лондона и далее следовать по пути эскалации и способствовать росту международной напряженности", - добавили в ведомстве. В МИД отметили, что "ожидать позитивных изменений в российско-британском политическом диалоге и практических действиях Лондона не приходится". В четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Кэмерон прибыл на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позднее глава британского МИД провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и премьером Украины Денисом Шмыгалем.
https://ria.ru/20231116/rezolyutsiya-1909722574.html
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в мире, россия, великобритания, лондон, дэвид кэмерон
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Дэвид Кэмерон
Россия не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге, заявили в МИД

МИД: Москва не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге с Лондоном

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя-РИА Новости. Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в начале этой недели был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. Пост премьера он занимал с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году Кэмерон отказался от полномочий парламентария и, как заявлялось тогда, ушел из политики. По мнению посла России в Лондоне Андрея Келина, высказывания Кэмерона по отношению к России не были дружественными начиная с 2014 года.
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"Исходим из того, что его назначение главой Форин-офиса никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией", - сказали в МИД РФ.
"Первые высказывания нового министра иностранных дел в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах, намерение Лондона и далее следовать по пути эскалации и способствовать росту международной напряженности", - добавили в ведомстве.
В МИД отметили, что "ожидать позитивных изменений в российско-британском политическом диалоге и практических действиях Лондона не приходится".
В четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Кэмерон прибыл на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позднее глава британского МИД провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и премьером Украины Денисом Шмыгалем.
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