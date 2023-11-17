https://ria.ru/20231117/metro-1910202617.html
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 17.11.2023
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов временно увеличены на Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщает дептранс столицы Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:34
2023-11-17T22:34
2023-11-17T22:36
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщает дептранс столицы Telegram-канале ведомства."️На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы из-за человека на путях