https://ria.ru/20231117/medved-1910019592.html

На Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили еще одного медведя

На Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили еще одного медведя - РИА Новости, 17.11.2023

На Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили еще одного медведя

Еще одного бурого медведя обнаружили вахтовики на Чаяндинском месторождении в Якутии, где агрессивный зверь тяжело травмировал двух рабочих, к месту выехал... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:12

2023-11-17T10:12

2023-11-17T10:12

происшествия

ленский район

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Еще одного бурого медведя обнаружили вахтовики на Чаяндинском месторождении в Якутии, где агрессивный зверь тяжело травмировал двух рабочих, к месту выехал охотник, сообщили РИА Новости департамент охотничьего хозяйства министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я). По информации департамента, 13 ноября поступило обращение от предприятия. "Информацию по медведю сообщили сотрудники предприятия, у которых вахтовый городок расположен на 105 километре Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В адрес Ленского комитета государственного экологического надзора Минэкологии РС (Я) предоставлена запись с видеонаблюдения, что подтверждает факт нахождения второго медведя. Четырнадцатого ноября 2023 года охотник выехал на место, в настоящее время выслеживает бурого медведя", - рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось о двух вахтовиках ООО "РусГазБурение", пострадавших от нападения агрессивного медведя. Их доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии.

https://ria.ru/20231106/medved-1907738986.html

ленский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ленский район, республика саха (якутия)