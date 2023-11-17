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На Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили еще одного медведя - РИА Новости, 17.11.2023
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10:12 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/medved-1910019592.html
На Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили еще одного медведя
На Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили еще одного медведя - РИА Новости, 17.11.2023
На Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили еще одного медведя
Еще одного бурого медведя обнаружили вахтовики на Чаяндинском месторождении в Якутии, где агрессивный зверь тяжело травмировал двух рабочих, к месту выехал... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:12
2023-11-17T10:12
происшествия
ленский район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Еще одного бурого медведя обнаружили вахтовики на Чаяндинском месторождении в Якутии, где агрессивный зверь тяжело травмировал двух рабочих, к месту выехал охотник, сообщили РИА Новости департамент охотничьего хозяйства министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я). По информации департамента, 13 ноября поступило обращение от предприятия. "Информацию по медведю сообщили сотрудники предприятия, у которых вахтовый городок расположен на 105 километре Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В адрес Ленского комитета государственного экологического надзора Минэкологии РС (Я) предоставлена запись с видеонаблюдения, что подтверждает факт нахождения второго медведя. Четырнадцатого ноября 2023 года охотник выехал на место, в настоящее время выслеживает бурого медведя", - рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось о двух вахтовиках ООО "РусГазБурение", пострадавших от нападения агрессивного медведя. Их доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии.
https://ria.ru/20231106/medved-1907738986.html
ленский район
республика саха (якутия)
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происшествия, ленский район, республика саха (якутия)
Происшествия, Ленский район, Республика Саха (Якутия)
На Чаяндинском месторождении в Якутии обнаружили еще одного медведя

В Якутии обнаружили еще одного медведя после нападения агрессивного зверя

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь. Архивное фото
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ЯКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Еще одного бурого медведя обнаружили вахтовики на Чаяндинском месторождении в Якутии, где агрессивный зверь тяжело травмировал двух рабочих, к месту выехал охотник, сообщили РИА Новости департамент охотничьего хозяйства министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).
По информации департамента, 13 ноября поступило обращение от предприятия.
"Информацию по медведю сообщили сотрудники предприятия, у которых вахтовый городок расположен на 105 километре Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В адрес Ленского комитета государственного экологического надзора Минэкологии РС (Я) предоставлена запись с видеонаблюдения, что подтверждает факт нахождения второго медведя. Четырнадцатого ноября 2023 года охотник выехал на место, в настоящее время выслеживает бурого медведя", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о двух вахтовиках ООО "РусГазБурение", пострадавших от нападения агрессивного медведя. Их доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии.
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ПроисшествияЛенский районРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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