Медведев прокомментировал слова Зеленского о третьем майдане
Медведев: Зеленский признался, что первые два майдана были госпереворотами
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Само название "Майдан-3", в подготовке которого Владимир Зеленский обвинил Россию, означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей страничке в "ВКонтакте".
"Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию "Майдан-3" по его смещению. Чёрт… Спутал все карты. Засветил план. А то уже всё было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков. Придётся скорректировать оперативную заготовку", - написал Медведев.
"Что примечательно, само название хитрого плана москалей "Майдан-3" означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами. А разговоры про легитимную волю народа – словесная пурга", - подчеркнул российский политик.
Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан - 3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию.