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Медведев прокомментировал слова Зеленского о третьем майдане - РИА Новости, 17.11.2023
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14:51 17.11.2023 (обновлено: 15:03 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/maydan-1910094145.html
Медведев прокомментировал слова Зеленского о третьем майдане
Медведев прокомментировал слова Зеленского о третьем майдане - РИА Новости, 17.11.2023
Медведев прокомментировал слова Зеленского о третьем майдане
Само название "Майдан-3", в подготовке которого Владимир Зеленский обвинил Россию, означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:51
2023-11-17T15:03
владимир зеленский
в мире
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Само название "Майдан-3", в подготовке которого Владимир Зеленский обвинил Россию, означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей страничке в "ВКонтакте"."Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию "Майдан-3" по его смещению. Чёрт… Спутал все карты. Засветил план. А то уже всё было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков. Придётся скорректировать оперативную заготовку", - написал Медведев."Что примечательно, само название хитрого плана москалей "Майдан-3" означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами. А разговоры про легитимную волю народа – словесная пурга", - подчеркнул российский политик.Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан - 3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
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владимир зеленский, в мире, россия, украина, дмитрий медведев
Владимир Зеленский, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал слова Зеленского о третьем майдане

Медведев: Зеленский признался, что первые два майдана были госпереворотами

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Само название "Майдан-3", в подготовке которого Владимир Зеленский обвинил Россию, означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей страничке в "ВКонтакте".
"Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию "Майдан-3" по его смещению. Чёрт… Спутал все карты. Засветил план. А то уже всё было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков. Придётся скорректировать оперативную заготовку", - написал Медведев.
"Что примечательно, само название хитрого плана москалей "Майдан-3" означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами. А разговоры про легитимную волю народа – словесная пурга", - подчеркнул российский политик.
Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан - 3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию.
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