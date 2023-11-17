https://ria.ru/20231117/maydan-1910094145.html

Медведев прокомментировал слова Зеленского о третьем майдане

Медведев прокомментировал слова Зеленского о третьем майдане - РИА Новости, 17.11.2023

Медведев прокомментировал слова Зеленского о третьем майдане

Само название "Майдан-3", в подготовке которого Владимир Зеленский обвинил Россию, означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:51

2023-11-17T14:51

2023-11-17T15:03

владимир зеленский

в мире

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Само название "Майдан-3", в подготовке которого Владимир Зеленский обвинил Россию, означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей страничке в "ВКонтакте"."Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию "Майдан-3" по его смещению. Чёрт… Спутал все карты. Засветил план. А то уже всё было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков. Придётся скорректировать оперативную заготовку", - написал Медведев."Что примечательно, само название хитрого плана москалей "Майдан-3" означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами. А разговоры про легитимную волю народа – словесная пурга", - подчеркнул российский политик.Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан - 3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

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Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, россия, украина, дмитрий медведев