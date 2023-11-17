https://ria.ru/20231117/maydan-1910050835.html
Зеленский заявил о возможном "майдане"
Зеленский заявил о возможном "майдане" - РИА Новости, 17.11.2023
Зеленский заявил о возможном "майдане"
Владимир Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан", сообщает Bloomberg. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:09
2023-11-17T12:09
2023-11-17T18:00
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан", сообщает Bloomberg."У нашей разведки есть такая информация, наши партеры тоже нас об этом предупредили", — цитирует агентство украинского президента.Утверждается, что Зеленский заявил о подготовке очередного госпереворота на Украине на встрече с представителями СМИ, где присутствовали журналисты Bloomberg. В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "майдан-3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию.Ранее американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.Также ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
https://ria.ru/20231117/trata-1910011092.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский заявил о возможном "майдане"
Bloomberg: Зеленский заявил о возможности подготовки нового "майдана" на Украине
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Владимир Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан", сообщает Bloomberg
.
"У нашей разведки есть такая информация, наши партеры тоже нас об этом предупредили", — цитирует агентство украинского президента.
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Утверждается, что Зеленский заявил о подготовке очередного госпереворота на Украине на встрече с представителями СМИ, где присутствовали журналисты Bloomberg. В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "майдан-3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию.
Ранее американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.
Также ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
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