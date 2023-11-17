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Более 20 жителей Макеевки получили грант губернатора Югры на соцпроекты - РИА Новости, 17.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:01 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/makeevka-1910081439.html
Более 20 жителей Макеевки получили грант губернатора Югры на соцпроекты
Более 20 жителей Макеевки получили грант губернатора Югры на соцпроекты - РИА Новости, 17.11.2023
Более 20 жителей Макеевки получили грант губернатора Югры на соцпроекты
Грант губернатора Ханты-Мансийского автономного округа для реализации социально значимых инициатив получили 24 жителя города Макеевка Донецкой Народной... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:01
2023-11-17T14:01
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
макеевка
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Грант губернатора Ханты-Мансийского автономного округа для реализации социально значимых инициатив получили 24 жителя города Макеевка Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в Фонде гражданских инициатив Югры. Награждение победителей гранта губернатора Югры для физических лиц в номинации "Югра – Макеевке" состоялось 16 ноября в рамках Международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", который проходит 16-17 ноября в Ханты-Мансийске. "В основном инициативы, авторами которых стали соотечественники из ДНР, направлены на поддержку и развитие детей и молодежи. Одна из победительниц гранта губернатора – Екатерина Буряк – старший преподаватель кафедры иностранных языков и педагогики высшей школы Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Екатерина получила почти миллион рублей на создание креативно-интеллектуального творческого пространства "ПУФ/PUF" для обучающихся академии", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в фонде, всего в конкурсе на грант участвовали 27 жителей Макеевки, 24 из них стали победителями, которые в общей сложности получат более 16 миллионов рублей на реализацию социальных проектов по развитию города. Так, одним из лауреатов стала руководитель проекта "Шахматное образование в Макеевке" Юлия Ищенко, которая совместно с общественной организацией по поддержке развития и популяризации интеллектуальных видов спорта "Игры разума" из ХМАО организовала в детских садах Макеевки обучение игре в шахматы. Благодаря победе в конкурсе Юлия планирует масштабировать проект еще на 14 детских садов, добавили в фонде. В мае прошлого года глава Югры Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание городу и его жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20231117/sistema-1910056256.html
https://ria.ru/20231116/forum-1909941755.html
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наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, макеевка
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Макеевка

Более 20 жителей Макеевки получили грант губернатора Югры на соцпроекты

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на город Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Грант губернатора Ханты-Мансийского автономного округа для реализации социально значимых инициатив получили 24 жителя города Макеевка Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в Фонде гражданских инициатив Югры.
Награждение победителей гранта губернатора Югры для физических лиц в номинации "Югра – Макеевке" состоялось 16 ноября в рамках Международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", который проходит 16-17 ноября в Ханты-Мансийске.
"В основном инициативы, авторами которых стали соотечественники из ДНР, направлены на поддержку и развитие детей и молодежи. Одна из победительниц гранта губернатора – Екатерина Буряк – старший преподаватель кафедры иностранных языков и педагогики высшей школы Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Екатерина получила почти миллион рублей на создание креативно-интеллектуального творческого пространства "ПУФ/PUF" для обучающихся академии", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в фонде, всего в конкурсе на грант участвовали 27 жителей Макеевки, 24 из них стали победителями, которые в общей сложности получат более 16 миллионов рублей на реализацию социальных проектов по развитию города.
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В Югре создали информационную систему для помощи участникам СВО
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Так, одним из лауреатов стала руководитель проекта "Шахматное образование в Макеевке" Юлия Ищенко, которая совместно с общественной организацией по поддержке развития и популяризации интеллектуальных видов спорта "Игры разума" из ХМАО организовала в детских садах Макеевки обучение игре в шахматы. Благодаря победе в конкурсе Юлия планирует масштабировать проект еще на 14 детских садов, добавили в фонде.
В мае прошлого года глава Югры Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание городу и его жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округМакеевка
 
 
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