https://ria.ru/20231117/lukashenko-1910140993.html

Лукашенко пообещал "дожать" жуликов и коррупционеров

Лукашенко пообещал "дожать" жуликов и коррупционеров - РИА Новости, 17.11.2023

Лукашенко пообещал "дожать" жуликов и коррупционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране "дожмут" коррупционеров и в будущий год, который будет в республике объявлен Годом качества,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:03

2023-11-17T17:03

2023-11-17T17:03

в мире

белоруссия

гомель

александр лукашенко

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране "дожмут" коррупционеров и в будущий год, который будет в республике объявлен Годом качества, заставят всех качественно работать. "Мы дожмем. В будущий год - Год качества - мы заставим всех качественно работать. Кто хочет и кто не хочет. Ну а кто вор, жулик, проходимец - будет как с молочниками (речь о недавних задержаниях по уголовным делам в молочной отрасли страны – ред.). Никто церемониться ни с кем не будет. И будем публично называть фамилии и их "творения". Я имею в виду коррупционеров", - заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель. Его слова приводит пресс-служба президента на официальном сайте главы государства. "Хотя мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну дай бог, чтобы в каждой стране так было (низкий уровень коррупции, как в Белоруссии – ред.). А я не хочу, чтобы вообще было (такое явление в стране, как коррупция – ред.). Воровать, за взятки чужое продавать и себе в карман класть недопустимо. От торговли до вот этих жуликов", - сказал Лукашенко. Во время поездки в Гомель глава государства поддержал идею учредить в Белоруссии единый государственный знак качества, которую выдвинул один из работников предприятия "Кристалл". "Будущий год мы объявим Годом качества. Я об этом уже говорил. Производим много. И качественной, неплохой продукции. Но надо лучше. Для того, чтобы конкурировать. Потому что у нас открытая экономика. Нам надо качество поднимать повыше, чтобы конкурировать", - сказал Лукашенко. Президент также напомнил о задаче по импортозамещению, и этому в предстоящий Год качества в Белоруссии уделят повышенное внимание.

https://ria.ru/20230308/sng-1856530283.html

https://ria.ru/20231114/moloko-1909462777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, гомель, александр лукашенко