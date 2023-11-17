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Лукашенко пообещал "дожать" жуликов и коррупционеров - РИА Новости, 17.11.2023
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17:03 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/lukashenko-1910140993.html
Лукашенко пообещал "дожать" жуликов и коррупционеров
Лукашенко пообещал "дожать" жуликов и коррупционеров - РИА Новости, 17.11.2023
Лукашенко пообещал "дожать" жуликов и коррупционеров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране "дожмут" коррупционеров и в будущий год, который будет в республике объявлен Годом качества,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:03
2023-11-17T17:03
в мире
белоруссия
гомель
александр лукашенко
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране "дожмут" коррупционеров и в будущий год, который будет в республике объявлен Годом качества, заставят всех качественно работать. "Мы дожмем. В будущий год - Год качества - мы заставим всех качественно работать. Кто хочет и кто не хочет. Ну а кто вор, жулик, проходимец - будет как с молочниками (речь о недавних задержаниях по уголовным делам в молочной отрасли страны – ред.). Никто церемониться ни с кем не будет. И будем публично называть фамилии и их "творения". Я имею в виду коррупционеров", - заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель. Его слова приводит пресс-служба президента на официальном сайте главы государства. "Хотя мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну дай бог, чтобы в каждой стране так было (низкий уровень коррупции, как в Белоруссии – ред.). А я не хочу, чтобы вообще было (такое явление в стране, как коррупция – ред.). Воровать, за взятки чужое продавать и себе в карман класть недопустимо. От торговли до вот этих жуликов", - сказал Лукашенко. Во время поездки в Гомель глава государства поддержал идею учредить в Белоруссии единый государственный знак качества, которую выдвинул один из работников предприятия "Кристалл". "Будущий год мы объявим Годом качества. Я об этом уже говорил. Производим много. И качественной, неплохой продукции. Но надо лучше. Для того, чтобы конкурировать. Потому что у нас открытая экономика. Нам надо качество поднимать повыше, чтобы конкурировать", - сказал Лукашенко. Президент также напомнил о задаче по импортозамещению, и этому в предстоящий Год качества в Белоруссии уделят повышенное внимание.
https://ria.ru/20230308/sng-1856530283.html
https://ria.ru/20231114/moloko-1909462777.html
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в мире, белоруссия, гомель, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Гомель, Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал "дожать" жуликов и коррупционеров

Лукашенко заявил, что заставит в 2024 году всех работать честно и качественно

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране "дожмут" коррупционеров и в будущий год, который будет в республике объявлен Годом качества, заставят всех качественно работать.
"Мы дожмем. В будущий год - Год качества - мы заставим всех качественно работать. Кто хочет и кто не хочет. Ну а кто вор, жулик, проходимец - будет как с молочниками (речь о недавних задержаниях по уголовным делам в молочной отрасли страны – ред.). Никто церемониться ни с кем не будет. И будем публично называть фамилии и их "творения". Я имею в виду коррупционеров", - заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель. Его слова приводит пресс-служба президента на официальном сайте главы государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией
8 марта, 07:40
"Хотя мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну дай бог, чтобы в каждой стране так было (низкий уровень коррупции, как в Белоруссии – ред.). А я не хочу, чтобы вообще было (такое явление в стране, как коррупция – ред.). Воровать, за взятки чужое продавать и себе в карман класть недопустимо. От торговли до вот этих жуликов", - сказал Лукашенко.
Во время поездки в Гомель глава государства поддержал идею учредить в Белоруссии единый государственный знак качества, которую выдвинул один из работников предприятия "Кристалл".
"Будущий год мы объявим Годом качества. Я об этом уже говорил. Производим много. И качественной, неплохой продукции. Но надо лучше. Для того, чтобы конкурировать. Потому что у нас открытая экономика. Нам надо качество поднимать повыше, чтобы конкурировать", - сказал Лукашенко. Президент также напомнил о задаче по импортозамещению, и этому в предстоящий Год качества в Белоруссии уделят повышенное внимание.
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию
14 ноября, 20:34
 
В миреБелоруссияГомельАлександр Лукашенко
 
 
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