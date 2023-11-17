https://ria.ru/20231117/lgoty-1910055954.html

Льготы по упрощенной системе налогообложения продлили в Ивановской области

Льготы по упрощенной системе налогообложения продлили в Ивановской области - РИА Новости, 17.11.2023

Льготы по упрощенной системе налогообложения продлили в Ивановской области

Действие пониженных налоговых ставок для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), в Ивановской области продлены еще на два года,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:29

2023-11-17T12:29

2023-11-17T12:29

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ИВАНОВО, 17 ноя - РИА Новости. Действие пониженных налоговых ставок для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), в Ивановской области продлены еще на два года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. Соответствующий законопроект разработан по поручению губернатора региона Станислава Воскресенского и принят Ивановской областной думой. "На 2024 и 2025 годы продлены действующие сейчас льготные налоговые ставки для плательщиков УСН. Так, по налогу, взимаемому в связи с применением УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" льготная налоговая ставка на два ближайших года составит 5%, с объектом налогообложения "доходы" – 4%. Мера поддержки выработана совместно с бизнес-сообществом и общественными объединениями предпринимателей Ивановской области", – сказал собеседник агентства. По его словам, в 2022 году количество налогоплательщиков, которые воспользовались этими двумя льготами, составило свыше 1,3 тысячи. Налоговые льготы показали свою эффективность, поскольку направлены на расширение экономической активности в реальном секторе экономики Ивановской области, а также способствуют созданию новых рабочих мест. За первое полугодие 2023 года поступления в бюджет Ивановской области по упрощенной системе налогообложения выросли в сравнении с аналогичным периодом 2022 года более чем на 22,5% и составили более 3,1 миллиарда рублей. Аналогичная тенденция отмечена и в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года. Средний темп роста налоговых поступлений от налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами в 2018 - 2022 годах, составил по пониженной налоговой ставке в 5% - 23%, по пониженной налоговой ставке в 4% - 29%. Льготы признаны эффективными и способствуют созданию в Ивановской области благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса. Кроме того, принятым законом также на два года продлены действующие налоговые льготы для предпринимателей, имеющих статус "социальное предприятие". Социальные предприятия - плательщики УСН с доходов, уменьшенных на величину расходов, в 2024-2025 годах заплатят налог в размере 5%, с доходов – 4%.

https://ria.ru/20231115/shkolnyy_transport-1909600305.html

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ивановская область, станислав воскресенский, ивановская областная дума, россия