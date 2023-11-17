https://ria.ru/20231117/kultura-1910155085.html

Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов

Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов - РИА Новости, 17.11.2023

Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов

Культура и спорт - это сферы-проводники, без которых завершить конфликты иногда просто невозможно, у политиков взаимные претензии и постоянная борьбы, только... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:46

2023-11-17T17:46

2023-11-17T18:11

культура

владимир путин

россия

спорт

санкт-петербургский международный культурный форум

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Культура и спорт - это сферы-проводники, без которых завершить конфликты иногда просто невозможно, у политиков взаимные претензии и постоянная борьбы, только деятели культуры наводят мосты, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме."Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно, поэтому ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной, за что я хочу вас сердечно поблагодарить!" - сказал Путин.Он добавил, что в отличие от политиков, у которых всегда идет борьба, наводят мосты именно культурные деятели."А мосты кто будет наводить? Военные с трудом это делают, у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее, там постоянно борьба и драка. И только у деятелей культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Это миссия культуры. Так же, как и миссия спорта", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20230912/opros-1895811985.html

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владимир путин, россия, спорт, санкт-петербургский международный культурный форум