https://ria.ru/20231117/kultura-1910155085.html
Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов
Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов - РИА Новости, 17.11.2023
Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов
Культура и спорт - это сферы-проводники, без которых завершить конфликты иногда просто невозможно, у политиков взаимные претензии и постоянная борьбы, только... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:46
2023-11-17T17:46
2023-11-17T18:11
культура
владимир путин
россия
спорт
санкт-петербургский международный культурный форум
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Культура и спорт - это сферы-проводники, без которых завершить конфликты иногда просто невозможно, у политиков взаимные претензии и постоянная борьбы, только деятели культуры наводят мосты, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме."Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно, поэтому ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной, за что я хочу вас сердечно поблагодарить!" - сказал Путин.Он добавил, что в отличие от политиков, у которых всегда идет борьба, наводят мосты именно культурные деятели."А мосты кто будет наводить? Военные с трудом это делают, у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее, там постоянно борьба и драка. И только у деятелей культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Это миссия культуры. Так же, как и миссия спорта", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20230912/opros-1895811985.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, спорт, санкт-петербургский международный культурный форум
Культура, Владимир Путин, Россия, Спорт, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов
Путин назвал культуру и спорт проводниками для завершения конфликтов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Культура и спорт - это сферы-проводники, без которых завершить конфликты иногда просто невозможно, у политиков взаимные претензии и постоянная борьбы, только деятели культуры наводят мосты, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
«
"Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно, поэтому ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной, за что я хочу вас сердечно поблагодарить!" - сказал Путин.
Он добавил, что в отличие от политиков, у которых всегда идет борьба, наводят мосты именно культурные деятели.
"А мосты кто будет наводить? Военные с трудом это делают, у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее, там постоянно борьба и драка. И только у деятелей культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Это миссия культуры. Так же, как и миссия спорта", - отметил глава государства.
Опрос: 64 процента россиян считают российскую культуру полностью самобытной