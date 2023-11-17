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Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:46 17.11.2023 (обновлено: 18:11 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kultura-1910155085.html
Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов
Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов - РИА Новости, 17.11.2023
Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов
Культура и спорт - это сферы-проводники, без которых завершить конфликты иногда просто невозможно, у политиков взаимные претензии и постоянная борьбы, только... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:46
2023-11-17T18:11
культура
владимир путин
россия
спорт
санкт-петербургский международный культурный форум
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Культура и спорт - это сферы-проводники, без которых завершить конфликты иногда просто невозможно, у политиков взаимные претензии и постоянная борьбы, только деятели культуры наводят мосты, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме."Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно, поэтому ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной, за что я хочу вас сердечно поблагодарить!" - сказал Путин.Он добавил, что в отличие от политиков, у которых всегда идет борьба, наводят мосты именно культурные деятели."А мосты кто будет наводить? Военные с трудом это делают, у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее, там постоянно борьба и драка. И только у деятелей культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Это миссия культуры. Так же, как и миссия спорта", - отметил глава государства.
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владимир путин, россия, спорт, санкт-петербургский международный культурный форум
Культура, Владимир Путин, Россия, Спорт, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин назвал культуру проводником для завершения конфликтов

Путин назвал культуру и спорт проводниками для завершения конфликтов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Культура и спорт - это сферы-проводники, без которых завершить конфликты иногда просто невозможно, у политиков взаимные претензии и постоянная борьбы, только деятели культуры наводят мосты, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
«
"Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно, поэтому ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной, за что я хочу вас сердечно поблагодарить!" - сказал Путин.
Он добавил, что в отличие от политиков, у которых всегда идет борьба, наводят мосты именно культурные деятели.
"А мосты кто будет наводить? Военные с трудом это делают, у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее, там постоянно борьба и драка. И только у деятелей культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Это миссия культуры. Так же, как и миссия спорта", - отметил глава государства.
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КультураВладимир ПутинРоссияСпортСанкт-Петербургский Международный культурный форум
 
 
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