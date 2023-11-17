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Курорты Кубани установили исторический рекорд по турпотоку

Курорты Кубани установили исторический рекорд по турпотоку - РИА Новости, 17.11.2023

Курорты Кубани установили исторический рекорд по турпотоку

Курорты Краснодарского края в этом году уже приняли 17,5 миллиона отдыхающих, а всего в 2023 году планируется принять 18,5 миллиона человек, что превысит... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:13

2023-11-17T17:13

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КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Курорты Краснодарского края в этом году уже приняли 17,5 миллиона отдыхающих, а всего в 2023 году планируется принять 18,5 миллиона человек, что превысит исторический рекорд региона по турпотоку более чем на миллион человек, сообщил вице-губернатор Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024. "По состоянию на 15 ноября мы побили исторический рекорд – приняли уже 17,5 миллиона. По итогам года мы ожидаем не менее 18,5 миллиона туристов", – сказал Руппель. Прошлый рекорд по турпотоку на Кубани был зафиксирован в 2022 году, тогда регион посетили более 17,4 миллиона человек. Как уточнил РИА Новости вице-губернатор, рост притока туристов также превысил показатели 2014 и 2018 годов, когда проводились Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Турпоток этих лет превысил 13 миллионов и 16 миллионов человек соответственно.

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