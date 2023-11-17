Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма
Глава турецкой делегации Унвер Сель назвал СВО залогом безопасности Крыма
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что специальная военная операция стала залогом безопасности Крыма.
Делегация общественников из Турции находится с визитом в Крыму. Ее представители посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.
"СВО и присоединение к России новых регионов на севере Крыма стало важным достижением для безопасности полуострова", - сказал Сель РИА Новости.
Сель подчеркнул, что Крым в составе России продолжает свое развитие и очень важно не позволить никому извне этому помешать. "Мы также обсуждаем совместные планы действий для соотечественников за рубежом, чтобы внести свой вклад в это развитие", - подчеркнул он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.