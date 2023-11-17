https://ria.ru/20231117/krym-1909992840.html

Глава турецкой делегации предложил снимать кино в Крыму

Глава турецкой делегации предложил снимать кино в Крыму - РИА Новости, 17.11.2023

Глава турецкой делегации предложил снимать кино в Крыму

Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что полуостров подходит для реализации совместных проектов в сфере... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T05:58

2023-11-17T05:58

2023-11-17T05:58

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унвер сель

турция

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что полуостров подходит для реализации совместных проектов в сфере кинематографа. Делегация общественников из Турции находится с визитом в Крыму. Ее представители посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. "За последние годы Турция добилась больших успехов во всем мире в области кинематографии. Крым – регион, очень близкий Турции по социальным, культурным и коренным связям. Используя эту близость, мы обмениваемся идеями для реализации совместных проектов, в том числе в сфере кинематографа, и могли бы реализовать их в Крыму", - сказал Сель РИА Новости. По его словам, помимо логистики, инвестиций и совместных бизнес-идей для экономического развития Крыма, в планах активизировать с крымскими партнерами некоторые идеи в сфере образования, культуры и социальной деятельности.

https://ria.ru/20231117/krym-1909989355.html

https://ria.ru/20231116/zhd-1909752061.html

турция

республика крым

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в мире, унвер сель, турция, республика крым