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Глава турецкой делегации предложил снимать кино в Крыму - РИА Новости, 17.11.2023
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05:58 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/krym-1909992840.html
Глава турецкой делегации предложил снимать кино в Крыму
Глава турецкой делегации предложил снимать кино в Крыму - РИА Новости, 17.11.2023
Глава турецкой делегации предложил снимать кино в Крыму
Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что полуостров подходит для реализации совместных проектов в сфере... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:58
2023-11-17T05:58
в мире
унвер сель
турция
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что полуостров подходит для реализации совместных проектов в сфере кинематографа. Делегация общественников из Турции находится с визитом в Крыму. Ее представители посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. "За последние годы Турция добилась больших успехов во всем мире в области кинематографии. Крым – регион, очень близкий Турции по социальным, культурным и коренным связям. Используя эту близость, мы обмениваемся идеями для реализации совместных проектов, в том числе в сфере кинематографа, и могли бы реализовать их в Крыму", - сказал Сель РИА Новости. По его словам, помимо логистики, инвестиций и совместных бизнес-идей для экономического развития Крыма, в планах активизировать с крымскими партнерами некоторые идеи в сфере образования, культуры и социальной деятельности.
https://ria.ru/20231117/krym-1909989355.html
https://ria.ru/20231116/zhd-1909752061.html
турция
республика крым
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в мире, унвер сель, турция, республика крым
В мире, Унвер Сель, Турция, Республика Крым
Глава турецкой делегации предложил снимать кино в Крыму

Глава турецкой делегации Унвер Сель предложил снимать кино в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что полуостров подходит для реализации совместных проектов в сфере кинематографа.
Делегация общественников из Турции находится с визитом в Крыму. Ее представители посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.
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"За последние годы Турция добилась больших успехов во всем мире в области кинематографии. Крым – регион, очень близкий Турции по социальным, культурным и коренным связям. Используя эту близость, мы обмениваемся идеями для реализации совместных проектов, в том числе в сфере кинематографа, и могли бы реализовать их в Крыму", - сказал Сель РИА Новости.
По его словам, помимо логистики, инвестиций и совместных бизнес-идей для экономического развития Крыма, в планах активизировать с крымскими партнерами некоторые идеи в сфере образования, культуры и социальной деятельности.
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В миреУнвер СельТурцияРеспублика Крым
 
 
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