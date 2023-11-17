Известный украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Крыме
Украинский актер и боец ВСУ Иваница выступил против присоединения Крыма силой
Вид на Ялту. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Киеву следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса военным путем, заявил известный украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница в интервью ТСН.
По его мнению, на Украине и так "сложная экономическая ситуация", киевским властям было бы тяжело "содержать эти территории" и в бюджете образовалась бы "яма".
"Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей", — сказал Иваница.
Украинский военный призвал "успокоить эмоции" для принятия верного решения.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил в статье для журнала Economist, что украинская армия зашла в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента жителей Крыма и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав страны.