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Известный украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Крыме - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/krym-1909989355.html
Известный украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Крыме
Известный украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Крыме - РИА Новости, 17.11.2023
Известный украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Крыме
Киеву следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса военным путем, заявил известный украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница в интервью ТСН. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:01
2023-11-17T05:01
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Киеву следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса военным путем, заявил известный украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница в интервью ТСН.По его мнению, на Украине и так "сложная экономическая ситуация", киевским властям было бы тяжело "содержать эти территории" и в бюджете образовалась бы "яма"."Я не вижу необходимости возвращать. &lt;…&gt; Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей", — сказал Иваница.Украинский военный призвал "успокоить эмоции" для принятия верного решения.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил в статье для журнала Economist, что украинская армия зашла в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента жителей Крыма и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав страны.
https://ria.ru/20231117/zayavlenie-1909983594.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, республика крым, днр, лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, ДНР, ЛНР
Известный украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Крыме

Украинский актер и боец ВСУ Иваница выступил против присоединения Крыма силой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Киеву следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса военным путем, заявил известный украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница в интервью ТСН.
По его мнению, на Украине и так "сложная экономическая ситуация", киевским властям было бы тяжело "содержать эти территории" и в бюджете образовалась бы "яма".
"Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей", — сказал Иваница.
Украинский военный призвал "успокоить эмоции" для принятия верного решения.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил в статье для журнала Economist, что украинская армия зашла в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента жителей Крыма и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымДНРЛНР
 
 
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