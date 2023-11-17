https://ria.ru/20231117/krym-1909989355.html

Известный украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Крыме

Известный украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Крыме - РИА Новости, 17.11.2023

Известный украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Крыме

Киеву следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса военным путем, заявил известный украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница в интервью ТСН. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T05:01

2023-11-17T05:01

2023-11-17T05:01

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Киеву следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса военным путем, заявил известный украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница в интервью ТСН.По его мнению, на Украине и так "сложная экономическая ситуация", киевским властям было бы тяжело "содержать эти территории" и в бюджете образовалась бы "яма"."Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей", — сказал Иваница.Украинский военный призвал "успокоить эмоции" для принятия верного решения.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил в статье для журнала Economist, что украинская армия зашла в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента жителей Крыма и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав страны.

https://ria.ru/20231117/zayavlenie-1909983594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, республика крым, днр, лнр