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В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
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01:20 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kritika-1909979904.html
В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС
В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС
Период председательства США в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве был "крайне непростым", поскольку Вашингтон оказался не готов к ведению... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T01:20
2023-11-17T01:20
в мире
сан-франциско
сша
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Период председательства США в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве был "крайне непростым", поскольку Вашингтон оказался не готов к ведению цивилизованной дипломатии на равных началах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Естественно, думаю, это секрет Полишинеля, что текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым. Американцы, предсказуемо, и это уже стало их фирменным знаком, оказались не готовы к цивилизованной дипломатии, то есть разговору на равных, поиску единого знаменателя", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
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в мире, сан-франциско, сша, алексей оверчук, саммит атэс , россия
В мире, Сан-Франциско, США, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , Россия
В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС

МИД: США как председатель в АТЭС оказались не готовы к цивилизованной дипломатии

© AP Photo / Eric RisbergОтель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Период председательства США в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве был "крайне непростым", поскольку Вашингтон оказался не готов к ведению цивилизованной дипломатии на равных началах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
"Естественно, думаю, это секрет Полишинеля, что текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым. Американцы, предсказуемо, и это уже стало их фирменным знаком, оказались не готовы к цивилизованной дипломатии, то есть разговору на равных, поиску единого знаменателя", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС.
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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01:19
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
 
В миреСан-ФранцискоСШААлексей ОверчукСаммит АТЭСРоссия
 
 
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