https://ria.ru/20231117/kritika-1909979904.html

В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС

В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023

В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС

Период председательства США в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве был "крайне непростым", поскольку Вашингтон оказался не готов к ведению... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T01:20

2023-11-17T01:20

2023-11-17T01:20

в мире

сан-франциско

сша

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россия

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Период председательства США в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве был "крайне непростым", поскольку Вашингтон оказался не готов к ведению цивилизованной дипломатии на равных началах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Естественно, думаю, это секрет Полишинеля, что текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым. Американцы, предсказуемо, и это уже стало их фирменным знаком, оказались не готовы к цивилизованной дипломатии, то есть разговору на равных, поиску единого знаменателя", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20231117/dialog-1909979773.html

сан-франциско

сша

россия

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в мире, сан-франциско, сша, алексей оверчук, саммит атэс , россия