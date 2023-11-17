https://ria.ru/20231117/kritika-1909979904.html
В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС
В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС
Период председательства США в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве был "крайне непростым", поскольку Вашингтон оказался не готов к ведению... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T01:20
2023-11-17T01:20
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Период председательства США в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве был "крайне непростым", поскольку Вашингтон оказался не готов к ведению цивилизованной дипломатии на равных началах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Естественно, думаю, это секрет Полишинеля, что текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым. Американцы, предсказуемо, и это уже стало их фирменным знаком, оказались не готовы к цивилизованной дипломатии, то есть разговору на равных, поиску единого знаменателя", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
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в мире, сан-франциско, сша, алексей оверчук, саммит атэс , россия
В мире, Сан-Франциско, США, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , Россия
В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС
МИД: США как председатель в АТЭС оказались не готовы к цивилизованной дипломатии