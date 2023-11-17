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В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche - РИА Новости, 17.11.2023
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche
Полицейские задержали вора, который залез в частный дом в новой Москве, забрал сейф, вывез его на Porsche Taycan, а впоследствии сжег дорогую иномарку; ущерб от РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:46
2023-11-17T17:46
2023-11-17T17:47
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали вора, который залез в частный дом в новой Москве, забрал сейф, вывез его на Porsche Taycan, а впоследствии сжег дорогую иномарку; ущерб от преступления превысил 38 миллионов рублей. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, ранее судимый мужчина в частном доме в новой Москве "украл сейф с ювелирными украшениями и денежными средствами в различных валютах", после чего нашел "ключи от автомобиля премиум-класса и скрылся на нем с похищенным имуществом". Ущерб превысил 38 миллионов рублей. "Полицейские задержали подозреваемого на территории Московской области. Похищенный автомобиль обнаружен сожженным в гаражном кооперативе недалеко от места жительства потерпевшего", - сказала Волк. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что украденная и сожженная машина - Porsche Taycan. Столичная прокуратура 13 ноября сообщала об этом преступлении, которое произошло дом в деревне Большое Свинорье. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
https://ria.ru/20231114/delo-1909366097.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Ирина Волк
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche на 38 млн рублей