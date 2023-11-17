Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 17.11.2023 (обновлено: 17:47 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/krazha-1910155173.html
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche - РИА Новости, 17.11.2023
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche
Полицейские задержали вора, который залез в частный дом в новой Москве, забрал сейф, вывез его на Porsche Taycan, а впоследствии сжег дорогую иномарку; ущерб от РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:46
2023-11-17T17:47
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
москва
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863859623_0:62:1696:1016_1920x0_80_0_0_de160eb172aaa4ea0ba7a0e12b7caf3f.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали вора, который залез в частный дом в новой Москве, забрал сейф, вывез его на Porsche Taycan, а впоследствии сжег дорогую иномарку; ущерб от преступления превысил 38 миллионов рублей. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, ранее судимый мужчина в частном доме в новой Москве "украл сейф с ювелирными украшениями и денежными средствами в различных валютах", после чего нашел "ключи от автомобиля премиум-класса и скрылся на нем с похищенным имуществом". Ущерб превысил 38 миллионов рублей. "Полицейские задержали подозреваемого на территории Московской области. Похищенный автомобиль обнаружен сожженным в гаражном кооперативе недалеко от места жительства потерпевшего", - сказала Волк. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что украденная и сожженная машина - Porsche Taycan. Столичная прокуратура 13 ноября сообщала об этом преступлении, которое произошло дом в деревне Большое Свинорье. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
https://ria.ru/20231114/delo-1909366097.html
https://ria.ru/20231018/pokhmele-1903550485.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863859623_0:0:1518:1138_1920x0_80_0_0_dfdaac012c938c30c04c291842b9fbf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Ирина Волк
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche

В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche на 38 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПолицейские у фургона
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Полицейские у фургона . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали вора, который залез в частный дом в новой Москве, забрал сейф, вывез его на Porsche Taycan, а впоследствии сжег дорогую иномарку; ущерб от преступления превысил 38 миллионов рублей.
Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, ранее судимый мужчина в частном доме в новой Москве "украл сейф с ювелирными украшениями и денежными средствами в различных валютах", после чего нашел "ключи от автомобиля премиум-класса и скрылся на нем с похищенным имуществом". Ущерб превысил 38 миллионов рублей.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В Пятигорске будут судить мужчину, укравшего около 1600 лотерейных билетов
14 ноября, 14:18
«
"Полицейские задержали подозреваемого на территории Московской области. Похищенный автомобиль обнаружен сожженным в гаражном кооперативе недалеко от места жительства потерпевшего", - сказала Волк.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что украденная и сожженная машина - Porsche Taycan. Столичная прокуратура 13 ноября сообщала об этом преступлении, которое произошло дом в деревне Большое Свинорье.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Житель Красноярского края украл дорогой парфюм, чтобы вылечить похмелье
18 октября, 11:39
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала