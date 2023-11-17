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Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на Красноярском экономфоруме - РИА Новости, 17.11.2023
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11:19 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/krasnoyarsk-1910035696.html
Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на Красноярском экономфоруме
Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на Красноярском экономфоруме - РИА Новости, 17.11.2023
Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на Красноярском экономфоруме
Реализацию важных инвестиционных проектов, которые реализуются или еще планируются к воплощению на территории Сибири, обсудят представители федеральной и... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:19
2023-11-17T11:19
экономика
красноярск
москва
михаил котюков
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Реализацию важных инвестиционных проектов, которые реализуются или еще планируются к воплощению на территории Сибири, обсудят представители федеральной и региональной власти во время работы юбилейного XX Красноярского экономического форума (КЭФ) в следующем году в Красноярске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора. По ее данным, об этом стало известно по итогам совместного заседания Совета при полпреде в СФО (Сибирском федеральном округе) и Совета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", которое состоялось на площадке выставки-форума "Россия" в Москве. Участники обсудили выполнение плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и проведение Красноярского экономического форума в 2024 году. Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора красноярского края Михаила Котюкова о повышении статуса площадки – юбилейный форум будет проходить в общефедеральном формате. Ожидается что в оргкомитет войдут представители федеральных органов власти, субъектов РФ из СФО, институтов развития. "В следующем году мы проведем юбилейный 20-й Красноярский экономический форум. Мы уже начали работать над его программой и архитектурой. Особое внимание уделим стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года. Обсудим ход исполнения комплексного плана реализации стратегии, крупные инфраструктурные проекты, такие как международный транспортный коридор Красноярск – Кызыл – Урумчи, Северо-Сибирская железнодорожная магистраль и другие", - сказал Котюков. Также на форуме планируется обсудить роль Сибири в Евразийском экономическом союзе.
https://ria.ru/20231115/krasnoyarsk-1909523134.html
https://ria.ru/20231030/urozhaynost-1906133809.html
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экономика, красноярск, москва, михаил котюков, владимир путин, евразийский экономический союз, россия
Экономика, Красноярск, Москва, Михаил Котюков, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Россия
Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на Красноярском экономфоруме

Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на юбилейном Красноярском экономфоруме

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКрасноярский экономический форум
Красноярский экономический форум - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Красноярский экономический форум. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Реализацию важных инвестиционных проектов, которые реализуются или еще планируются к воплощению на территории Сибири, обсудят представители федеральной и региональной власти во время работы юбилейного XX Красноярского экономического форума (КЭФ) в следующем году в Красноярске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
По ее данным, об этом стало известно по итогам совместного заседания Совета при полпреде в СФО (Сибирском федеральном округе) и Совета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", которое состоялось на площадке выставки-форума "Россия" в Москве. Участники обсудили выполнение плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и проведение Красноярского экономического форума в 2024 году.
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Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора красноярского края Михаила Котюкова о повышении статуса площадки – юбилейный форум будет проходить в общефедеральном формате. Ожидается что в оргкомитет войдут представители федеральных органов власти, субъектов РФ из СФО, институтов развития.
"В следующем году мы проведем юбилейный 20-й Красноярский экономический форум. Мы уже начали работать над его программой и архитектурой. Особое внимание уделим стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года. Обсудим ход исполнения комплексного плана реализации стратегии, крупные инфраструктурные проекты, такие как международный транспортный коридор Красноярск – КызылУрумчи, Северо-Сибирская железнодорожная магистраль и другие", - сказал Котюков.
Также на форуме планируется обсудить роль Сибири в Евразийском экономическом союзе.
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ЭкономикаКрасноярскМоскваМихаил КотюковВладимир ПутинЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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