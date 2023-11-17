Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на Красноярском экономфоруме
Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на юбилейном Красноярском экономфоруме
Красноярский экономический форум. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Реализацию важных инвестиционных проектов, которые реализуются или еще планируются к воплощению на территории Сибири, обсудят представители федеральной и региональной власти во время работы юбилейного XX Красноярского экономического форума (КЭФ) в следующем году в Красноярске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
По ее данным, об этом стало известно по итогам совместного заседания Совета при полпреде в СФО (Сибирском федеральном округе) и Совета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", которое состоялось на площадке выставки-форума "Россия" в Москве. Участники обсудили выполнение плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и проведение Красноярского экономического форума в 2024 году.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора красноярского края Михаила Котюкова о повышении статуса площадки – юбилейный форум будет проходить в общефедеральном формате. Ожидается что в оргкомитет войдут представители федеральных органов власти, субъектов РФ из СФО, институтов развития.
"В следующем году мы проведем юбилейный 20-й Красноярский экономический форум. Мы уже начали работать над его программой и архитектурой. Особое внимание уделим стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года. Обсудим ход исполнения комплексного плана реализации стратегии, крупные инфраструктурные проекты, такие как международный транспортный коридор Красноярск – Кызыл – Урумчи, Северо-Сибирская железнодорожная магистраль и другие", - сказал Котюков.
Также на форуме планируется обсудить роль Сибири в Евразийском экономическом союзе.