https://ria.ru/20231117/krasnoyarsk-1910035696.html

Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на Красноярском экономфоруме

Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на Красноярском экономфоруме - РИА Новости, 17.11.2023

Реализацию крупных инвестпроектов обсудят на Красноярском экономфоруме

Реализацию важных инвестиционных проектов, которые реализуются или еще планируются к воплощению на территории Сибири, обсудят представители федеральной и... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:19

2023-11-17T11:19

2023-11-17T11:19

экономика

красноярск

москва

михаил котюков

владимир путин

евразийский экономический союз

россия

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КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Реализацию важных инвестиционных проектов, которые реализуются или еще планируются к воплощению на территории Сибири, обсудят представители федеральной и региональной власти во время работы юбилейного XX Красноярского экономического форума (КЭФ) в следующем году в Красноярске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора. По ее данным, об этом стало известно по итогам совместного заседания Совета при полпреде в СФО (Сибирском федеральном округе) и Совета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", которое состоялось на площадке выставки-форума "Россия" в Москве. Участники обсудили выполнение плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и проведение Красноярского экономического форума в 2024 году. Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора красноярского края Михаила Котюкова о повышении статуса площадки – юбилейный форум будет проходить в общефедеральном формате. Ожидается что в оргкомитет войдут представители федеральных органов власти, субъектов РФ из СФО, институтов развития. "В следующем году мы проведем юбилейный 20-й Красноярский экономический форум. Мы уже начали работать над его программой и архитектурой. Особое внимание уделим стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года. Обсудим ход исполнения комплексного плана реализации стратегии, крупные инфраструктурные проекты, такие как международный транспортный коридор Красноярск – Кызыл – Урумчи, Северо-Сибирская железнодорожная магистраль и другие", - сказал Котюков. Также на форуме планируется обсудить роль Сибири в Евразийском экономическом союзе.

https://ria.ru/20231115/krasnoyarsk-1909523134.html

https://ria.ru/20231030/urozhaynost-1906133809.html

красноярск

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, красноярск, москва, михаил котюков, владимир путин, евразийский экономический союз, россия