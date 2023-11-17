Рейтинг@Mail.ru
Сокрушительный крах. В Германии раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/krakh-1910073025.html
Сокрушительный крах. В Германии раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Сокрушительный крах. В Германии раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2023
Сокрушительный крах. В Германии раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Запад потерпел сокрушительный крах на Украине, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф во время своего выступления в бундестаге. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:32
2023-11-17T13:32
политика
в мире
украина
россия
германия
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Запад потерпел сокрушительный крах на Украине, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф во время своего выступления в бундестаге.&quot;Вы все здесь с вашим словесным обострением и поставкой всё более тяжелого вооружения не только потерпели сокрушительный крах, но и теперь несете большую часть вины за сегодняшнюю ситуацию, так как прекрасно знали, что происходит&quot;, — сказал политик.По его словам, несмотря на всю поставленную Киеву военную помощь ВСУ не добиваются успехов на поле боя, а расчеты западных стран на победу над Россией как на Украине, так и на мировой арене с помощью санкций не оправдались.&quot;Больше 200 миллиардов долларов западной поддержки ни привели почти ни к каким результатам&quot;, — указал Мосдорф.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231117/vsu-1910059900.html
https://ria.ru/20231117/shtorm-1910022345.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, украина, россия, германия, вооруженные силы украины, нато
Политика, В мире, Украина, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Сокрушительный крах. В Германии раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО

Политик Мосдорф: Запад потерпел сокрушительный крах на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Запад потерпел сокрушительный крах на Украине, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф во время своего выступления в бундестаге.
«

"Вы все здесь с вашим словесным обострением и поставкой всё более тяжелого вооружения не только потерпели сокрушительный крах, но и теперь несете большую часть вины за сегодняшнюю ситуацию, так как прекрасно знали, что происходит", — сказал политик.

Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
"Остается пустота". Генерал ВСУ раскрыл маневр России против Украины
Вчера, 12:38
По его словам, несмотря на всю поставленную Киеву военную помощь ВСУ не добиваются успехов на поле боя, а расчеты западных стран на победу над Россией как на Украине, так и на мировой арене с помощью санкций не оправдались.
«

"Больше 200 миллиардов долларов западной поддержки ни привели почти ни к каким результатам", — указал Мосдорф.

ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
"Идеальный шторм". Во Франции оценили ситуацию на Украине и пришли в ужас
Вчера, 10:29
 
ПолитикаВ миреУкраинаРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала