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Сокрушительный крах. В Германии раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Сокрушительный крах. В Германии раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2023
Сокрушительный крах. В Германии раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Запад потерпел сокрушительный крах на Украине, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф во время своего выступления в бундестаге. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:32
2023-11-17T13:32
2023-11-17T13:32
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Запад потерпел сокрушительный крах на Украине, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф во время своего выступления в бундестаге."Вы все здесь с вашим словесным обострением и поставкой всё более тяжелого вооружения не только потерпели сокрушительный крах, но и теперь несете большую часть вины за сегодняшнюю ситуацию, так как прекрасно знали, что происходит", — сказал политик.По его словам, несмотря на всю поставленную Киеву военную помощь ВСУ не добиваются успехов на поле боя, а расчеты западных стран на победу над Россией как на Украине, так и на мировой арене с помощью санкций не оправдались."Больше 200 миллиардов долларов западной поддержки ни привели почти ни к каким результатам", — указал Мосдорф.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
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Политика, В мире, Украина, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Сокрушительный крах. В Германии раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Политик Мосдорф: Запад потерпел сокрушительный крах на Украине