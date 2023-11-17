https://ria.ru/20231117/konkurs-1910019053.html

Эрнст предложил провести новый музыкальный конкурс ИнтерВидение

Эрнст предложил провести новый музыкальный конкурс ИнтерВидение - РИА Новости, 17.11.2023

Эрнст предложил провести новый музыкальный конкурс ИнтерВидение

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс ИнтерВидение в следующем году и сделать его ежегодным, он пригласил... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:09

2023-11-17T10:09

2023-11-17T10:33

культура

константин эрнст

технологии

россия

брикс

ольга любимова

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс ИнтерВидение в следующем году и сделать его ежегодным, он пригласил к участию все страны мира.Министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс ЕвразияВидение+ (ИнтерВидение)."Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год музыкальный конкурс под рабочим названием ИнтерВидение", - сказал Эрнст на встрече Любимовой с главами делегаций.Он отметил, что конкурс станет "свободной трибуной", в нем не будет никаких политических ограничений."Это свободная трибуна, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС, предлагаем всем другим странам (мира - ред.) присоединиться к этой инициативе", - сказал гендиректор Первого канала.Эрнст подчеркнул, что Первый канал имеет большую практику участия в музыкальном конкурсе Евровидение, который в последние годы оказался "под большим политическим воздействием"."Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий. Поэтому в данном случае мы хотим создать музыкальный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира", - заключил Эрнст.

https://ria.ru/20231116/konkurs-1909957262.html

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константин эрнст, технологии, россия, брикс, ольга любимова, общество