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Эрнст предложил провести новый музыкальный конкурс ИнтерВидение - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:09 17.11.2023 (обновлено: 10:33 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/konkurs-1910019053.html
Эрнст предложил провести новый музыкальный конкурс ИнтерВидение
Эрнст предложил провести новый музыкальный конкурс ИнтерВидение - РИА Новости, 17.11.2023
Эрнст предложил провести новый музыкальный конкурс ИнтерВидение
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс ИнтерВидение в следующем году и сделать его ежегодным, он пригласил... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:09
2023-11-17T10:33
культура
константин эрнст
технологии
россия
брикс
ольга любимова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс ИнтерВидение в следующем году и сделать его ежегодным, он пригласил к участию все страны мира.Министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс ЕвразияВидение+ (ИнтерВидение)."Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год музыкальный конкурс под рабочим названием ИнтерВидение", - сказал Эрнст на встрече Любимовой с главами делегаций.Он отметил, что конкурс станет "свободной трибуной", в нем не будет никаких политических ограничений."Это свободная трибуна, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС, предлагаем всем другим странам (мира - ред.) присоединиться к этой инициативе", - сказал гендиректор Первого канала.Эрнст подчеркнул, что Первый канал имеет большую практику участия в музыкальном конкурсе Евровидение, который в последние годы оказался "под большим политическим воздействием"."Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий. Поэтому в данном случае мы хотим создать музыкальный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира", - заключил Эрнст.
https://ria.ru/20231116/konkurs-1909957262.html
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константин эрнст, технологии, россия, брикс, ольга любимова, общество
Культура, Константин Эрнст, Технологии, Россия, БРИКС, Ольга Любимова, Общество
Эрнст предложил провести новый музыкальный конкурс ИнтерВидение

Эрнст предложил провести новый музыкальный конкурс ИнтерВидение в следующем году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс ИнтерВидение в следующем году и сделать его ежегодным, он пригласил к участию все страны мира.
Министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс ЕвразияВидение+ (ИнтерВидение).
«
"Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год музыкальный конкурс под рабочим названием ИнтерВидение", - сказал Эрнст на встрече Любимовой с главами делегаций.
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Он отметил, что конкурс станет "свободной трибуной", в нем не будет никаких политических ограничений.
"Это свободная трибуна, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС, предлагаем всем другим странам (мира - ред.) присоединиться к этой инициативе", - сказал гендиректор Первого канала.
Эрнст подчеркнул, что Первый канал имеет большую практику участия в музыкальном конкурсе Евровидение, который в последние годы оказался "под большим политическим воздействием".
"Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий. Поэтому в данном случае мы хотим создать музыкальный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира", - заключил Эрнст.
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КультураКонстантин ЭрнстТехнологииРоссияБРИКСОльга ЛюбимоваОбщество
 
 
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