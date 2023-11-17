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Президент ДР Конго не исключил войны с Руандой - РИА Новости, 17.11.2023
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12:33 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kongo-1910057877.html
Президент ДР Конго не исключил войны с Руандой
Президент ДР Конго не исключил войны с Руандой - РИА Новости, 17.11.2023
Президент ДР Конго не исключил войны с Руандой
Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди в интервью телеканалу France 24 и радиостанции RFI не исключил возможности войны с Руандой... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:33
2023-11-17T12:33
в мире
демократическая республика конго
поль кагаме
руанда
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди в интервью телеканалу France 24 и радиостанции RFI не исключил возможности войны с Руандой из-за якобы причастности этой страны к боевым действиям, которые ведет повстанческое движение М23 на востоке ДРК. Журналист France 24 спросил Чисекеди о том, можно ли говорить о том, что ДРК находится на грани войны с Руандой. "Я не исключаю никакого сценария… Мы много раз просили международное сообщество вмешаться путем введения санкций против Руанды. Если они не будут своевременно введены, мы будем себя защищать, мы будем использовать собственные средства, чтобы себя защитить… Как же мы сможем сделать это иначе, кроме как вооруженным путем?" - заявил Чисекеди. По словам президента ДР Конго, на востоке страны якобы действуют тысячи солдат вооруженных сил Руанды, которые выдают себя за членов движения М23, при этом, по мнению Чисекеди, реальным лидером движения М23 является президент Руанды Поль Кагаме. Ранее миротворцы ООН объявили о начале совместной операции "Спрингбок" с армией Демократической Республики Конго (ДРК), чтобы помешать повстанческому движению M23 захватить города на востоке страны. На востоке Демократической Республики Конго действует множество повстанческих группировок. На территории страны развернута Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), которая является самой крупной миссией ООН в мире, она насчитывает не менее 14 тысяч миротворцев. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
https://ria.ru/20231116/ostrova-1909834069.html
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в мире, демократическая республика конго, поль кагаме, руанда, оон, france 24
В мире, Демократическая Республика Конго, Поль Кагаме, Руанда, ООН, France 24
Президент ДР Конго не исключил войны с Руандой

Президент ДР Конго не исключил войны с Руандой из-за конфликта на востоке страны

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева)
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева). Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди в интервью телеканалу France 24 и радиостанции RFI не исключил возможности войны с Руандой из-за якобы причастности этой страны к боевым действиям, которые ведет повстанческое движение М23 на востоке ДРК.
Журналист France 24 спросил Чисекеди о том, можно ли говорить о том, что ДРК находится на грани войны с Руандой.
«
"Я не исключаю никакого сценария… Мы много раз просили международное сообщество вмешаться путем введения санкций против Руанды. Если они не будут своевременно введены, мы будем себя защищать, мы будем использовать собственные средства, чтобы себя защитить… Как же мы сможем сделать это иначе, кроме как вооруженным путем?" - заявил Чисекеди.
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По словам президента ДР Конго, на востоке страны якобы действуют тысячи солдат вооруженных сил Руанды, которые выдают себя за членов движения М23, при этом, по мнению Чисекеди, реальным лидером движения М23 является президент Руанды Поль Кагаме.
Ранее миротворцы ООН объявили о начале совместной операции "Спрингбок" с армией Демократической Республики Конго (ДРК), чтобы помешать повстанческому движению M23 захватить города на востоке страны.
На востоке Демократической Республики Конго действует множество повстанческих группировок. На территории страны развернута Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), которая является самой крупной миссией ООН в мире, она насчитывает не менее 14 тысяч миротворцев.
Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
 
В миреДемократическая Республика КонгоПоль КагамеРуандаООНFrance 24
 
 
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