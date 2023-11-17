https://ria.ru/20231117/konflikt-1910101720.html
Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию
Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию - РИА Новости, 17.11.2023
Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требуется немало его усилий, чтобы боевые действия с Украины не перешагнули на белорусскую территорию. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:17
2023-11-17T15:17
2023-11-17T15:17
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
гомель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требуется немало его усилий, чтобы боевые действия с Украины не перешагнули на белорусскую территорию. "Я мирный человек, и я буду делать все, чтобы войны не было. Это для вас очень актуально. Вы знаете: тут за забором идет эта война. И мне немало усилий требуется для того, чтобы она не перешагнула сюда через границу", - сказал Лукашенко в Гомеле на юге Белоруссии, встречаясь с трудовым коллективом ювелирной компании "Кристалл". Слова руководителя страны приводит агентство Белта. "Вы знаете, у меня нет другой заботы - только чтобы вам было хорошо. И если вы будете каждый хоть чуть-чуть, на миллиметр добавлять (в своей работе - ред.) - мы будем жить нормально. Если на два миллиметра - будем богатыми. Все зависит только от наших людей. У нас есть всё", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20231117/belorussiya-1910096731.html
белоруссия
украина
гомель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_ea524d0d146e4b6fccc785b729e9f104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, гомель
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина, Гомель
Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию
Лукашенко: требуются усилия, чтобы конфликт с Украины не перешагнул в Белоруссию