https://ria.ru/20231117/konflikt-1910101720.html

Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию

Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию - РИА Новости, 17.11.2023

Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требуется немало его усилий, чтобы боевые действия с Украины не перешагнули на белорусскую территорию. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:17

2023-11-17T15:17

2023-11-17T15:17

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александр лукашенко

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требуется немало его усилий, чтобы боевые действия с Украины не перешагнули на белорусскую территорию. "Я мирный человек, и я буду делать все, чтобы войны не было. Это для вас очень актуально. Вы знаете: тут за забором идет эта война. И мне немало усилий требуется для того, чтобы она не перешагнула сюда через границу", - сказал Лукашенко в Гомеле на юге Белоруссии, встречаясь с трудовым коллективом ювелирной компании "Кристалл". Слова руководителя страны приводит агентство Белта. "Вы знаете, у меня нет другой заботы - только чтобы вам было хорошо. И если вы будете каждый хоть чуть-чуть, на миллиметр добавлять (в своей работе - ред.) - мы будем жить нормально. Если на два миллиметра - будем богатыми. Все зависит только от наших людей. У нас есть всё", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20231117/belorussiya-1910096731.html

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украина

гомель

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, гомель