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Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию - РИА Новости, 17.11.2023
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15:17 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/konflikt-1910101720.html
Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию
Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию - РИА Новости, 17.11.2023
Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требуется немало его усилий, чтобы боевые действия с Украины не перешагнули на белорусскую территорию. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:17
2023-11-17T15:17
в мире
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александр лукашенко
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требуется немало его усилий, чтобы боевые действия с Украины не перешагнули на белорусскую территорию. "Я мирный человек, и я буду делать все, чтобы войны не было. Это для вас очень актуально. Вы знаете: тут за забором идет эта война. И мне немало усилий требуется для того, чтобы она не перешагнула сюда через границу", - сказал Лукашенко в Гомеле на юге Белоруссии, встречаясь с трудовым коллективом ювелирной компании "Кристалл". Слова руководителя страны приводит агентство Белта. "Вы знаете, у меня нет другой заботы - только чтобы вам было хорошо. И если вы будете каждый хоть чуть-чуть, на миллиметр добавлять (в своей работе - ред.) - мы будем жить нормально. Если на два миллиметра - будем богатыми. Все зависит только от наших людей. У нас есть всё", - подчеркнул Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, гомель
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина, Гомель
Лукашенко: нужны усилия, чтобы конфликт с Украины не перешел в Белоруссию

Лукашенко: требуются усилия, чтобы конфликт с Украины не перешагнул в Белоруссию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требуется немало его усилий, чтобы боевые действия с Украины не перешагнули на белорусскую территорию.
«
"Я мирный человек, и я буду делать все, чтобы войны не было. Это для вас очень актуально. Вы знаете: тут за забором идет эта война. И мне немало усилий требуется для того, чтобы она не перешагнула сюда через границу", - сказал Лукашенко в Гомеле на юге Белоруссии, встречаясь с трудовым коллективом ювелирной компании "Кристалл".
Слова руководителя страны приводит агентство Белта.
«
"Вы знаете, у меня нет другой заботы - только чтобы вам было хорошо. И если вы будете каждый хоть чуть-чуть, на миллиметр добавлять (в своей работе - ред.) - мы будем жить нормально. Если на два миллиметра - будем богатыми. Все зависит только от наших людей. У нас есть всё", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраинаГомель
 
 
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