https://ria.ru/20231117/kompensatsiya-1910083147.html

Экс-депутат, поджегший ресторан в Ярославле, выплатил компенсацию

Экс-депутат, поджегший ресторан в Ярославле, выплатил компенсацию - РИА Новости, 17.11.2023

Экс-депутат, поджегший ресторан в Ярославле, выплатил компенсацию

Бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, обвиняемый в поджоге ресторана в центре города, принес публичные извинения потерпевшей и выплатил ей... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:05

2023-11-17T14:05

2023-11-17T14:05

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, обвиняемый в поджоге ресторана в центре города, принес публичные извинения потерпевшей и выплатил ей полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. Сообщается, что в пятницу суд рассмотрел жалобу Соколова на арест, но оставил решение суда предыдущей инстанции без изменения. Экс-депутат останется под стражей до 30 декабря. По ходатайству прокурора дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. "До удаления СМИ из зала суда обвиняемый Соколов Д. принес публичные извинения потерпевшей. После окончания судебного заседания защитник Соколова Д. адвокат Толянин А. рассказал, что обвиняемый направил потерпевшей в счет частичной компенсации морального вреда 500 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба суда. Поздно вечером 30 октября загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" в центре Ярославля. Единственная пострадавшая - посетительница 1986 года рождения - госпитализирована с ожогами спины, бедер, кистей рук. Обвиняемым в поджоге стал бывший депутат муниципалитета Ярославля, единоросс, исключенный из партии в 2022 году за "пьяное" ДТП, Дмитрий Соколов, ему вменяют также покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. В СУСК сообщали РИА Новости, что экс-депутат бросил в ресторан две бутылки с зажигательной смесью. Адвокат Соколова Александр Толянин рассказал журналистам, что его подзащитный признает вину в поджоге, но отрицает намерение кого-то убить. Он также отметил, что на момент совершения преступления Соколов был сильно пьян.

https://ria.ru/20231110/kompensatsiya-1908601414.html

ярославль

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происшествия, ярославль