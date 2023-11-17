https://ria.ru/20231117/kompanii-1909996563.html
Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России
Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России - РИА Новости, 17.11.2023
Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России
Несмотря на бешеное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, много французских компаний остаются работать в России, страна остается желаемым партнером для... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T07:17
2023-11-17T07:17
2023-11-17T13:35
экономика
россия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e54d774a97671bdff751da75521260e.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Несмотря на бешеное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, много французских компаний остаются работать в России, страна остается желаемым партнером для французского бизнеса, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. "Меня тревожит судьба французских компаний, которые остались в России. Они, как, впрочем, большинство западных компаний, работающих в России, находятся под бешеным давлением со стороны Брюсселя, Вашингтона, своих парламентов, западного общественного мнения", — сказал он.И это, добавил глава ССI France Russie, в дополнение к тем "сложнейшим коммерческим проблемам уже в России, которые у них возникли с логистикой, с доставкой необходимых деталей, с техническим обслуживанием, с IT-управлением". Тем не менее, по его словам, "Россия остается желаемым и естественным партнером для французского бизнеса, что подтвердил и недавно проведенный в Москве винный салон, на который съехались профессионалы из Франции". "Много французских компаний пока остаются в России", — заметил он. "Покинули страну в основном те компании, которые либо попали под прямое воздействие санкций, либо те, кто испытывает большие проблемы с доставкой комплектующих, поскольку их производство не локализовано в России и локализовать не представляется ни экономически, ни технологически возможным", — подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20231117/vino-1909989185.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_49e578dd218c40dde9b330cc5cb6e81b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, франция
Экономика, Россия, Франция
Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России
Шинский: вопреки давлению Запада, много компаний Франции остаются в России
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Несмотря на бешеное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, много французских компаний остаются работать в России, страна остается желаемым партнером для французского бизнеса, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
«
"Меня тревожит судьба французских компаний, которые остались в России. Они, как, впрочем, большинство западных компаний, работающих в России, находятся под бешеным давлением со стороны Брюсселя, Вашингтона, своих парламентов, западного общественного мнения", — сказал он.
И это, добавил глава ССI France Russie, в дополнение к тем "сложнейшим коммерческим проблемам уже в России, которые у них возникли с логистикой, с доставкой необходимых деталей, с техническим обслуживанием, с IT-управлением".
Тем не менее, по его словам, "Россия остается желаемым и естественным партнером для французского бизнеса, что подтвердил и недавно проведенный в Москве
винный салон, на который съехались профессионалы из Франции".
"Много французских компаний пока остаются в России", — заметил он.
"Покинули страну в основном те компании, которые либо попали под прямое воздействие санкций, либо те, кто испытывает большие проблемы с доставкой комплектующих, поскольку их производство не локализовано в России и локализовать не представляется ни экономически, ни технологически возможным", — подчеркнул собеседник агентства.
Глава ССI France Russie предложил России использовать "мягкую силу" вина