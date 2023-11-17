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Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России - РИА Новости, 17.11.2023
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07:17 17.11.2023 (обновлено: 13:35 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kompanii-1909996563.html
Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России
Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России - РИА Новости, 17.11.2023
Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России
Несмотря на бешеное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, много французских компаний остаются работать в России, страна остается желаемым партнером для... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T07:17
2023-11-17T13:35
экономика
россия
франция
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Несмотря на бешеное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, много французских компаний остаются работать в России, страна остается желаемым партнером для французского бизнеса, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. &quot;Меня тревожит судьба французских компаний, которые остались в России. Они, как, впрочем, большинство западных компаний, работающих в России, находятся под бешеным давлением со стороны Брюсселя, Вашингтона, своих парламентов, западного общественного мнения&quot;, — сказал он.И это, добавил глава ССI France Russie, в дополнение к тем "сложнейшим коммерческим проблемам уже в России, которые у них возникли с логистикой, с доставкой необходимых деталей, с техническим обслуживанием, с IT-управлением". Тем не менее, по его словам, "Россия остается желаемым и естественным партнером для французского бизнеса, что подтвердил и недавно проведенный в Москве винный салон, на который съехались профессионалы из Франции". "Много французских компаний пока остаются в России", — заметил он. "Покинули страну в основном те компании, которые либо попали под прямое воздействие санкций, либо те, кто испытывает большие проблемы с доставкой комплектующих, поскольку их производство не локализовано в России и локализовать не представляется ни экономически, ни технологически возможным", — подчеркнул собеседник агентства.
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экономика, россия, франция
Экономика, Россия, Франция
Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России

Шинский: вопреки давлению Запада, много компаний Франции остаются в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Несмотря на бешеное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, много французских компаний остаются работать в России, страна остается желаемым партнером для французского бизнеса, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
«

"Меня тревожит судьба французских компаний, которые остались в России. Они, как, впрочем, большинство западных компаний, работающих в России, находятся под бешеным давлением со стороны Брюсселя, Вашингтона, своих парламентов, западного общественного мнения", — сказал он.

И это, добавил глава ССI France Russie, в дополнение к тем "сложнейшим коммерческим проблемам уже в России, которые у них возникли с логистикой, с доставкой необходимых деталей, с техническим обслуживанием, с IT-управлением".
Тем не менее, по его словам, "Россия остается желаемым и естественным партнером для французского бизнеса, что подтвердил и недавно проведенный в Москве винный салон, на который съехались профессионалы из Франции".
"Много французских компаний пока остаются в России", — заметил он.
"Покинули страну в основном те компании, которые либо попали под прямое воздействие санкций, либо те, кто испытывает большие проблемы с доставкой комплектующих, поскольку их производство не локализовано в России и локализовать не представляется ни экономически, ни технологически возможным", — подчеркнул собеседник агентства.
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