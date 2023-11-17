https://ria.ru/20231117/kompanii-1909996563.html

Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России

Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России - РИА Новости, 17.11.2023

Глава ССI France Russie заявил, что много фирм Франции остаются в России

Несмотря на бешеное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, много французских компаний остаются работать в России, страна остается желаемым партнером для... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T07:17

2023-11-17T07:17

2023-11-17T13:35

экономика

россия

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e54d774a97671bdff751da75521260e.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Несмотря на бешеное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, много французских компаний остаются работать в России, страна остается желаемым партнером для французского бизнеса, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. "Меня тревожит судьба французских компаний, которые остались в России. Они, как, впрочем, большинство западных компаний, работающих в России, находятся под бешеным давлением со стороны Брюсселя, Вашингтона, своих парламентов, западного общественного мнения", — сказал он.И это, добавил глава ССI France Russie, в дополнение к тем "сложнейшим коммерческим проблемам уже в России, которые у них возникли с логистикой, с доставкой необходимых деталей, с техническим обслуживанием, с IT-управлением". Тем не менее, по его словам, "Россия остается желаемым и естественным партнером для французского бизнеса, что подтвердил и недавно проведенный в Москве винный салон, на который съехались профессионалы из Франции". "Много французских компаний пока остаются в России", — заметил он. "Покинули страну в основном те компании, которые либо попали под прямое воздействие санкций, либо те, кто испытывает большие проблемы с доставкой комплектующих, поскольку их производство не локализовано в России и локализовать не представляется ни экономически, ни технологически возможным", — подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20231117/vino-1909989185.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, франция