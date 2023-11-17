https://ria.ru/20231117/kodeks-1910102371.html

Глава Минцифры назвал сроки принятия проекта "Цифрового кодекса"

Глава Минцифры назвал сроки принятия проекта "Цифрового кодекса" - РИА Новости, 17.11.2023

Глава Минцифры назвал сроки принятия проекта "Цифрового кодекса"

Проект "Цифрового кодекса" России планируется принять в 2025 году, в обсуждении документа участвуют парламентарии и крупные IT-компании, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:21

2023-11-17T15:21

2023-11-17T15:32

россия

максут шадаев

экономика

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МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Проект "Цифрового кодекса" России планируется принять в 2025 году, в обсуждении документа участвуют парламентарии и крупные IT-компании, сообщил РИА Новости министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в кулуарах Каспийского цифрового форума в Дагестане."Депутаты, сенаторы, наши отраслевые объединения, крупные IT-компании – все участвуют (в экспертном обсуждении проекта). Это большой будет фундаментальный документ. Я думаю, что за 2024 год мы его проработаем, в 2025 году надеемся принять", – сказал Шадаев.Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что основной целью создания "Цифрового кодекса" является "упорядочение существующих общественных отношений, связанных с цифровизацией". Кроме того, кодекс унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи, а также образует прозрачную и эффективную систему, способствующую развитию цифровой экономики.По его словам, в "Цифровой кодекс" предлагается внести "основные принципы функционирования цифрового профиля граждан", а также механизмы для возможности субъекта контролировать, где он оставил согласия на обработку персональных данных.

https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html

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россия, максут шадаев, экономика