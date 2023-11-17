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Глава Минцифры назвал сроки принятия проекта "Цифрового кодекса" - РИА Новости, 17.11.2023
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15:21 17.11.2023 (обновлено: 15:32 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kodeks-1910102371.html
Глава Минцифры назвал сроки принятия проекта "Цифрового кодекса"
Глава Минцифры назвал сроки принятия проекта "Цифрового кодекса" - РИА Новости, 17.11.2023
Глава Минцифры назвал сроки принятия проекта "Цифрового кодекса"
Проект "Цифрового кодекса" России планируется принять в 2025 году, в обсуждении документа участвуют парламентарии и крупные IT-компании, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:21
2023-11-17T15:32
россия
максут шадаев
экономика
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МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Проект "Цифрового кодекса" России планируется принять в 2025 году, в обсуждении документа участвуют парламентарии и крупные IT-компании, сообщил РИА Новости министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в кулуарах Каспийского цифрового форума в Дагестане."Депутаты, сенаторы, наши отраслевые объединения, крупные IT-компании – все участвуют (в экспертном обсуждении проекта). Это большой будет фундаментальный документ. Я думаю, что за 2024 год мы его проработаем, в 2025 году надеемся принять", – сказал Шадаев.Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что основной целью создания "Цифрового кодекса" является "упорядочение существующих общественных отношений, связанных с цифровизацией". Кроме того, кодекс унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи, а также образует прозрачную и эффективную систему, способствующую развитию цифровой экономики.По его словам, в "Цифровой кодекс" предлагается внести "основные принципы функционирования цифрового профиля граждан", а также механизмы для возможности субъекта контролировать, где он оставил согласия на обработку персональных данных.
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россия, максут шадаев, экономика
Россия, Максут Шадаев, Экономика
Глава Минцифры назвал сроки принятия проекта "Цифрового кодекса"

Шадаев: проект "Цифрового кодекса" планируют принять в 2025 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Проект "Цифрового кодекса" России планируется принять в 2025 году, в обсуждении документа участвуют парламентарии и крупные IT-компании, сообщил РИА Новости министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в кулуарах Каспийского цифрового форума в Дагестане.
"Депутаты, сенаторы, наши отраслевые объединения, крупные IT-компании – все участвуют (в экспертном обсуждении проекта). Это большой будет фундаментальный документ. Я думаю, что за 2024 год мы его проработаем, в 2025 году надеемся принять", – сказал Шадаев.
Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что основной целью создания "Цифрового кодекса" является "упорядочение существующих общественных отношений, связанных с цифровизацией". Кроме того, кодекс унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи, а также образует прозрачную и эффективную систему, способствующую развитию цифровой экономики.
По его словам, в "Цифровой кодекс" предлагается внести "основные принципы функционирования цифрового профиля граждан", а также механизмы для возможности субъекта контролировать, где он оставил согласия на обработку персональных данных.
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