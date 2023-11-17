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Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков
Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков
Ситуация требует жестких мер от власти в отношении тех, кто распространяет клевету о российской армии, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:03
2023-11-17T11:03
2023-11-17T14:42
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дмитрий песков
мгимо
общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ситуация требует жестких мер от власти в отношении тех, кто распространяет клевету о российской армии, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360"."Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти", — считает представитель Кремля.По его словам, в военное время должна быть "определенная цензура", то есть правила, которые были бы неприемлемы в мирное время, но обязательные сейчас."Где грань — я не могу вам ответить на этот вопрос, она очень тонкая, и поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы десять раз подумал", — заключил Песков.По действующему Уголовному кодексу за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России может грозить до 15 лет заключения.
https://ria.ru/20230519/putin-1872945582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, мгимо, общество
Россия, Дмитрий Песков, МГИМО, Общество
Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков
Песков: клевета на ВС России требует жестких мер властей в военное время