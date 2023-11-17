Рейтинг@Mail.ru
Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 17.11.2023 (обновлено: 14:42 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kleveta-1910031708.html
Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков
Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков
Ситуация требует жестких мер от власти в отношении тех, кто распространяет клевету о российской армии, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:03
2023-11-17T14:42
россия
дмитрий песков
мгимо
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ситуация требует жестких мер от власти в отношении тех, кто распространяет клевету о российской армии, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360"."Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти", — считает представитель Кремля.По его словам, в военное время должна быть "определенная цензура", то есть правила, которые были бы неприемлемы в мирное время, но обязательные сейчас."Где грань — я не могу вам ответить на этот вопрос, она очень тонкая, и поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы десять раз подумал", — заключил Песков.По действующему Уголовному кодексу за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России может грозить до 15 лет заключения.
https://ria.ru/20230519/putin-1872945582.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, мгимо, общество
Россия, Дмитрий Песков, МГИМО, Общество
Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков

Песков: клевета на ВС России требует жестких мер властей в военное время

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ситуация требует жестких мер от власти в отношении тех, кто распространяет клевету о российской армии, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".
"Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти", — считает представитель Кремля.
По его словам, в военное время должна быть "определенная цензура", то есть правила, которые были бы неприемлемы в мирное время, но обязательные сейчас.
"Где грань — я не могу вам ответить на этот вопрос, она очень тонкая, и поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы десять раз подумал", — заключил Песков.
По действующему Уголовному кодексу за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России может грозить до 15 лет заключения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин
19 мая, 14:56
 
РоссияДмитрий ПесковМГИМООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала