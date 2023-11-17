https://ria.ru/20231117/kleveta-1910031708.html

Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков

Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023

Клевета на ВС России требует жестких ответных мер, заявил Песков

Ситуация требует жестких мер от власти в отношении тех, кто распространяет клевету о российской армии, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:03

2023-11-17T11:03

2023-11-17T14:42

россия

дмитрий песков

мгимо

общество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ситуация требует жестких мер от власти в отношении тех, кто распространяет клевету о российской армии, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360"."Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти", — считает представитель Кремля.По его словам, в военное время должна быть "определенная цензура", то есть правила, которые были бы неприемлемы в мирное время, но обязательные сейчас."Где грань — я не могу вам ответить на этот вопрос, она очень тонкая, и поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы десять раз подумал", — заключил Песков.По действующему Уголовному кодексу за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России может грозить до 15 лет заключения.

https://ria.ru/20230519/putin-1872945582.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, мгимо, общество