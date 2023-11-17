https://ria.ru/20231117/khamas-1910163580.html

ХАМАС должно стать частью новых властей Палестины, считает экс-премьер ПНА

ХАМАС должно стать частью новых властей Палестины, считает экс-премьер ПНА - РИА Новости, 17.11.2023

ХАМАС должно стать частью новых властей Палестины, считает экс-премьер ПНА

Движение ХАМАС невозможно устранить, однако с его помощью Организация освобождения Палестины сможет говорить от лица всех палестинцев и установить контроль над... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:27

2023-11-17T18:27

2023-11-17T18:28

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

организация освобождения палестины

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РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Движение ХАМАС невозможно устранить, однако с его помощью Организация освобождения Палестины сможет говорить от лица всех палестинцев и установить контроль над сектором Газа, считает бывший палестинский премьер Салям Файяд. "Я не знаю, готова ли Палестинская администрация управлять сектором Газа. Возвращаться туда на борту израильского танка. Но даже если да, способна ли она управлять им? Нет. И это не технический вопрос, а политический", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica. По словам Файяда, интересы палестинского народа представляет Организация освобождения Палестины (ООП), и "вместе с ХАМАС она могла бы говорить от лица всех". При этом, отметил бывший глава правительства ПНА, "дело не в том, примет ли это Израиль" "ХАМАС есть. И невозможно его устранить. Потому что это не (лидер движения) Яхья Синвар, не только Газа или комбатанты: это очень сложное движение. Все эти вещи прекрасно знает Израиль", заявил Файяд, возглавлявший правительство ПНА в 2007-2013 годах. По его мнению, построение нового палестинского государства возможно с участием "расширенной ООП", что будет также "и в интересах Израиля".

https://ria.ru/20231117/prekraschenie-1910125208.html

https://ria.ru/20231116/palestina-1909764843.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, организация освобождения палестины