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ХАМАС должно стать частью новых властей Палестины, считает экс-премьер ПНА - РИА Новости, 17.11.2023
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18:27 17.11.2023 (обновлено: 18:28 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/khamas-1910163580.html
ХАМАС должно стать частью новых властей Палестины, считает экс-премьер ПНА
ХАМАС должно стать частью новых властей Палестины, считает экс-премьер ПНА - РИА Новости, 17.11.2023
ХАМАС должно стать частью новых властей Палестины, считает экс-премьер ПНА
Движение ХАМАС невозможно устранить, однако с его помощью Организация освобождения Палестины сможет говорить от лица всех палестинцев и установить контроль над... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:27
2023-11-17T18:28
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
организация освобождения палестины
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РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Движение ХАМАС невозможно устранить, однако с его помощью Организация освобождения Палестины сможет говорить от лица всех палестинцев и установить контроль над сектором Газа, считает бывший палестинский премьер Салям Файяд. "Я не знаю, готова ли Палестинская администрация управлять сектором Газа. Возвращаться туда на борту израильского танка. Но даже если да, способна ли она управлять им? Нет. И это не технический вопрос, а политический", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica. По словам Файяда, интересы палестинского народа представляет Организация освобождения Палестины (ООП), и "вместе с ХАМАС она могла бы говорить от лица всех". При этом, отметил бывший глава правительства ПНА, "дело не в том, примет ли это Израиль" "ХАМАС есть. И невозможно его устранить. Потому что это не (лидер движения) Яхья Синвар, не только Газа или комбатанты: это очень сложное движение. Все эти вещи прекрасно знает Израиль", заявил Файяд, возглавлявший правительство ПНА в 2007-2013 годах. По его мнению, построение нового палестинского государства возможно с участием "расширенной ООП", что будет также "и в интересах Израиля".
https://ria.ru/20231117/prekraschenie-1910125208.html
https://ria.ru/20231116/palestina-1909764843.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, организация освобождения палестины
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Организация освобождения Палестины
ХАМАС должно стать частью новых властей Палестины, считает экс-премьер ПНА

Экс-премьер ПНА Салям Файяд: ХАМАС должно стать частью новых властей Палестины

© Flickr / JoiФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Flickr / Joi
Флаги Палестины. Архивное фото
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РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Движение ХАМАС невозможно устранить, однако с его помощью Организация освобождения Палестины сможет говорить от лица всех палестинцев и установить контроль над сектором Газа, считает бывший палестинский премьер Салям Файяд.
«
"Я не знаю, готова ли Палестинская администрация управлять сектором Газа. Возвращаться туда на борту израильского танка. Но даже если да, способна ли она управлять им? Нет. И это не технический вопрос, а политический", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.
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По словам Файяда, интересы палестинского народа представляет Организация освобождения Палестины (ООП), и "вместе с ХАМАС она могла бы говорить от лица всех". При этом, отметил бывший глава правительства ПНА, "дело не в том, примет ли это Израиль"
«
"ХАМАС есть. И невозможно его устранить. Потому что это не (лидер движения) Яхья Синвар, не только Газа или комбатанты: это очень сложное движение. Все эти вещи прекрасно знает Израиль", заявил Файяд, возглавлявший правительство ПНА в 2007-2013 годах.
По его мнению, построение нового палестинского государства возможно с участием "расширенной ООП", что будет также "и в интересах Израиля".
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В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОрганизация освобождения Палестины
 
 
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