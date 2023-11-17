https://ria.ru/20231117/khamas-1910089763.html

СМИ: Израиль и ХАМАС могут договориться о трехдневном прекращении огня

СМИ: Израиль и ХАМАС могут договориться о трехдневном прекращении огня - РИА Новости, 17.11.2023

СМИ: Израиль и ХАМАС могут договориться о трехдневном прекращении огня

Израиль и палестинское движение ХАМАС могут вскоре достичь договоренности о трехдневном прекращении огня и освобождении 50 удерживаемых в секторе Газа... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:34

2023-11-17T14:34

2023-11-17T14:45

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909197295_43:275:3054:1969_1920x0_80_0_0_4ff62e53cece15e9bbd86d40a51c8f14.jpg

ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС могут вскоре достичь договоренности о трехдневном прекращении огня и освобождении 50 удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на аналогичное количество палестинских узников-женщин и детей, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.По информации телеканала, Израиль и ХАМАС близки к достижению соглашения о трехдневном перемирии для освобождения 50 заложников, которые находятся в секторе Газа, взамен на освобождение из израильских тюрем 50палестинских узников - женщин и детей, а также разрешение поставить в сектор Газа ограниченное количество топлива для электрогенераторов под наблюдением сотрудников ООН.После начала военных действий в секторе Газа арабские и международные посредники не раз заявляли о достижении договорённостей между ХАМАС и Израилем об освобождении заложников, но они все время срывались. Ранее ХАМАС потребовал в обмен на заложников освободить из израильских тюрем всех палестинских узников, число которых насчитывается не менее 6 тысяч человек.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина