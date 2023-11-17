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СМИ: Израиль и ХАМАС могут договориться о трехдневном прекращении огня - РИА Новости, 17.11.2023
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14:34 17.11.2023 (обновлено: 14:45 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/khamas-1910089763.html
СМИ: Израиль и ХАМАС могут договориться о трехдневном прекращении огня
СМИ: Израиль и ХАМАС могут договориться о трехдневном прекращении огня - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ: Израиль и ХАМАС могут договориться о трехдневном прекращении огня
Израиль и палестинское движение ХАМАС могут вскоре достичь договоренности о трехдневном прекращении огня и освобождении 50 удерживаемых в секторе Газа... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:34
2023-11-17T14:45
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС могут вскоре достичь договоренности о трехдневном прекращении огня и освобождении 50 удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на аналогичное количество палестинских узников-женщин и детей, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.По информации телеканала, Израиль и ХАМАС близки к достижению соглашения о трехдневном перемирии для освобождения 50 заложников, которые находятся в секторе Газа, взамен на освобождение из израильских тюрем 50палестинских узников - женщин и детей, а также разрешение поставить в сектор Газа ограниченное количество топлива для электрогенераторов под наблюдением сотрудников ООН.После начала военных действий в секторе Газа арабские и международные посредники не раз заявляли о достижении договорённостей между ХАМАС и Израилем об освобождении заложников, но они все время срывались. Ранее ХАМАС потребовал в обмен на заложников освободить из израильских тюрем всех палестинских узников, число которых насчитывается не менее 6 тысяч человек.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
израиль
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
СМИ: Израиль и ХАМАС могут договориться о трехдневном прекращении огня

Al Arabiya: Израиль и ХАМАС могут договориться об освобождении 50 заложников

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС могут вскоре достичь договоренности о трехдневном прекращении огня и освобождении 50 удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на аналогичное количество палестинских узников-женщин и детей, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.
По информации телеканала, Израиль и ХАМАС близки к достижению соглашения о трехдневном перемирии для освобождения 50 заложников, которые находятся в секторе Газа, взамен на освобождение из израильских тюрем 50палестинских узников - женщин и детей, а также разрешение поставить в сектор Газа ограниченное количество топлива для электрогенераторов под наблюдением сотрудников ООН.
После начала военных действий в секторе Газа арабские и международные посредники не раз заявляли о достижении договорённостей между ХАМАС и Израилем об освобождении заложников, но они все время срывались. Ранее ХАМАС потребовал в обмен на заложников освободить из израильских тюрем всех палестинских узников, число которых насчитывается не менее 6 тысяч человек.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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