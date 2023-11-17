СМИ: Израиль и ХАМАС могут договориться о трехдневном прекращении огня
Al Arabiya: Израиль и ХАМАС могут договориться об освобождении 50 заложников
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС могут вскоре достичь договоренности о трехдневном прекращении огня и освобождении 50 удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на аналогичное количество палестинских узников-женщин и детей, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.
По информации телеканала, Израиль и ХАМАС близки к достижению соглашения о трехдневном перемирии для освобождения 50 заложников, которые находятся в секторе Газа, взамен на освобождение из израильских тюрем 50палестинских узников - женщин и детей, а также разрешение поставить в сектор Газа ограниченное количество топлива для электрогенераторов под наблюдением сотрудников ООН.
После начала военных действий в секторе Газа арабские и международные посредники не раз заявляли о достижении договорённостей между ХАМАС и Израилем об освобождении заложников, но они все время срывались. Ранее ХАМАС потребовал в обмен на заложников освободить из израильских тюрем всех палестинских узников, число которых насчитывается не менее 6 тысяч человек.