https://ria.ru/20231117/kazaki-1910070383.html

ФАДН: более 25 тыс. казаков принимают участие в спецоперации

ФАДН: более 25 тыс. казаков принимают участие в спецоперации - РИА Новости, 17.11.2023

ФАДН: более 25 тыс. казаков принимают участие в спецоперации

Более 25 тысяч казаков в составе добровольческих подразделений БАРС принимают участие в специальной военной операции, 1300 из них представлены к госнаградам,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:22

2023-11-17T13:22

2023-11-17T13:46

российское казачество

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

николай долуда

москва

российское казачество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более 25 тысяч казаков в составе добровольческих подразделений БАРС принимают участие в специальной военной операции, 1300 из них представлены к госнаградам, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. "Более 25 тысяч казаков с учетом ротации приняли участие в боевых действиях, 1300 из них уже представлены к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные на поле боя. Один из наших казаков Олег Ликонцев награжден президентом званием Героя РФ", – сказал он журналистам перед пленарным заседанием III Семинара-совещания "Российское казачество". Он отметил, что практически с первых дней начала СВО казаки показали свою мотивированность, были созданы добровольческие подразделения БАРС – боевой армейский резерв страны, и сегодня таких уже 18. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь рассказал журналистам, что ему часто задают вопрос, почему в казачестве 146-149 тысяч человек, а воюют только 25 тысяч из них. "Казачьи войска - это не части постоянной боевой готовности. Это жители нашей страны, которые объединены по отношению к казачьей идеологии, которые знают историю, культуру и соблюдают традиции и обычаи российского казачества. Из этого общего количества только 60 тысяч может по своему возрасту, месту работы принимать участие в спецоперации. А 25 тысяч - это почти 50%. Ни одна общественная некоммерческая организация такого результата не имеет", – пояснил он. Во время пленарного заседания Баринов рассказал, что двое сотрудников ФАДН России тоже отправились добровольцами на спецоперацию. "Служат как раз в казачьем подразделении "Терек". Еще один постоянно рвётся. Пока его не отпускаю, он и так половину времени в командировках на Донбассе проводит", – добавил он.

https://ria.ru/20230814/kazaki-1889919223.html

https://ria.ru/20230720/terek-1885339365.html

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игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), николай долуда, москва, российское казачество