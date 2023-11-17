https://ria.ru/20231117/kazaki-1910070383.html
ФАДН: более 25 тыс. казаков принимают участие в спецоперации
ФАДН: более 25 тыс. казаков принимают участие в спецоперации - РИА Новости, 17.11.2023
ФАДН: более 25 тыс. казаков принимают участие в спецоперации
Более 25 тысяч казаков в составе добровольческих подразделений БАРС принимают участие в специальной военной операции, 1300 из них представлены к госнаградам,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:22
2023-11-17T13:22
2023-11-17T13:46
российское казачество
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
николай долуда
москва
российское казачество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более 25 тысяч казаков в составе добровольческих подразделений БАРС принимают участие в специальной военной операции, 1300 из них представлены к госнаградам, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. "Более 25 тысяч казаков с учетом ротации приняли участие в боевых действиях, 1300 из них уже представлены к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные на поле боя. Один из наших казаков Олег Ликонцев награжден президентом званием Героя РФ", – сказал он журналистам перед пленарным заседанием III Семинара-совещания "Российское казачество". Он отметил, что практически с первых дней начала СВО казаки показали свою мотивированность, были созданы добровольческие подразделения БАРС – боевой армейский резерв страны, и сегодня таких уже 18. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь рассказал журналистам, что ему часто задают вопрос, почему в казачестве 146-149 тысяч человек, а воюют только 25 тысяч из них. "Казачьи войска - это не части постоянной боевой готовности. Это жители нашей страны, которые объединены по отношению к казачьей идеологии, которые знают историю, культуру и соблюдают традиции и обычаи российского казачества. Из этого общего количества только 60 тысяч может по своему возрасту, месту работы принимать участие в спецоперации. А 25 тысяч - это почти 50%. Ни одна общественная некоммерческая организация такого результата не имеет", – пояснил он. Во время пленарного заседания Баринов рассказал, что двое сотрудников ФАДН России тоже отправились добровольцами на спецоперацию. "Служат как раз в казачьем подразделении "Терек". Еще один постоянно рвётся. Пока его не отпускаю, он и так половину времени в командировках на Донбассе проводит", – добавил он.
https://ria.ru/20230814/kazaki-1889919223.html
https://ria.ru/20230720/terek-1885339365.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), николай долуда, москва, российское казачество
Российское казачество, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Николай Долуда, Москва, Российское казачество
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более 25 тысяч казаков в составе добровольческих подразделений БАРС принимают участие в специальной военной операции, 1300 из них представлены к госнаградам, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
"Более 25 тысяч казаков с учетом ротации приняли участие в боевых действиях, 1300 из них уже представлены к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные на поле боя. Один из наших казаков Олег Ликонцев награжден президентом званием Героя РФ", – сказал он журналистам перед пленарным заседанием III Семинара-совещания "Российское казачество".
Он отметил, что практически с первых дней начала СВО казаки показали свою мотивированность, были созданы добровольческие подразделения БАРС – боевой армейский резерв страны, и сегодня таких уже 18.
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Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь рассказал журналистам, что ему часто задают вопрос, почему в казачестве 146-149 тысяч человек, а воюют только 25 тысяч из них.
"Казачьи войска - это не части постоянной боевой готовности. Это жители нашей страны, которые объединены по отношению к казачьей идеологии, которые знают историю, культуру и соблюдают традиции и обычаи российского казачества. Из этого общего количества только 60 тысяч может по своему возрасту, месту работы принимать участие в спецоперации. А 25 тысяч - это почти 50%. Ни одна общественная некоммерческая организация такого результата не имеет", – пояснил он.
Во время пленарного заседания Баринов рассказал, что двое сотрудников ФАДН России тоже отправились добровольцами на спецоперацию. "Служат как раз в казачьем подразделении "Терек". Еще один постоянно рвётся. Пока его не отпускаю, он и так половину времени в командировках на Донбассе проводит", – добавил он.
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